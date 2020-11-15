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15.11.2020 11:12
Рубрика: В мире

Планы Киева о создании лагерей для интернированных сравнили с нацистским террором

Текст: Диана Ковалева

Планы украинских властей по созданию лагерей для интернированных аналогичен нацистскому террору. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Фото: РИА Новости
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"Зеленский и его окружение идут по пути, которым шли только нацисты, и хотят сохранить свою власть с помощью "концлагерей". Этот законопроект является очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей, проживающих на территории Украины, чья вина ничем не доказана и может существовать только в воображении Зеленского и его окружения", - заявил Медведчук.

Он также подчеркнул, что, согласно задумке, задержанием и переселением людей без суда и следствия в спецлагеря будет заниматься Служба безопасности Украины (СБУ) - структура, которую правозащитные организации, в том числе Amnesty International и Human Rights Watch, обвиняли в создании "секретных тюрем".

Медведчук сравнил лагеря, которые Киев хочет создать, "чтобы любой ценой сохранить ускользающую власть", с "лагерями смерти". По его словам, они не будут подчиняться существующей системе исполнения наказаний или следственным структурам, что "может развязать руки для самой жестокой преступной расправы над неугодными".

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
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"Украинский народ хранит память о методах нацистов, и есть черта беззакония, которую он никогда не позволит перейти. И отправка мирных граждан в "концлагеря" находится далеко за этой чертой", - заявил Медведчук.

Напомним, в понедельник на сайте Верховной рады появился текст правительственного законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период", который действует на Украине с марта 2014 года в связи с началом конфликта в Донбассе. Под интернированными лицами в проекте понимаются граждане России, проживающие на Украине, которые якобы могут угрожать национальной безопасности страны. Они, по замыслу авторов законопроекта, должны принудительно выселяться в определенные государством места. По мнению экспертов в юридических кругах Украины, этот закон может коснуться жителей Донбасса и Крыма, получивших российские паспорта.

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