Планы Киева о создании лагерей для интернированных сравнили с нацистским террором

Планы украинских властей по созданию лагерей для интернированных аналогичен нацистскому террору. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

"Зеленский и его окружение идут по пути, которым шли только нацисты, и хотят сохранить свою власть с помощью "концлагерей". Этот законопроект является очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей, проживающих на территории Украины, чья вина ничем не доказана и может существовать только в воображении Зеленского и его окружения", - заявил Медведчук.

Он также подчеркнул, что, согласно задумке, задержанием и переселением людей без суда и следствия в спецлагеря будет заниматься Служба безопасности Украины (СБУ) - структура, которую правозащитные организации, в том числе Amnesty International и Human Rights Watch, обвиняли в создании "секретных тюрем".

Медведчук сравнил лагеря, которые Киев хочет создать, "чтобы любой ценой сохранить ускользающую власть", с "лагерями смерти". По его словам, они не будут подчиняться существующей системе исполнения наказаний или следственным структурам, что "может развязать руки для самой жестокой преступной расправы над неугодными".

"Украинский народ хранит память о методах нацистов, и есть черта беззакония, которую он никогда не позволит перейти. И отправка мирных граждан в "концлагеря" находится далеко за этой чертой", - заявил Медведчук.

Напомним, в понедельник на сайте Верховной рады появился текст правительственного законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период", который действует на Украине с марта 2014 года в связи с началом конфликта в Донбассе. Под интернированными лицами в проекте понимаются граждане России, проживающие на Украине, которые якобы могут угрожать национальной безопасности страны. Они, по замыслу авторов законопроекта, должны принудительно выселяться в определенные государством места. По мнению экспертов в юридических кругах Украины, этот закон может коснуться жителей Донбасса и Крыма, получивших российские паспорта.