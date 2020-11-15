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15.11.2020 01:10
Рубрика: Спорт

Рамос не забил два пенальти в рекордном для себя матче

Текст: Максим Домчев
Испанский футболист Серхио Рамос. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Pool via AP Испанский футболист Серхио Рамос. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Pool via AP
Испанский футболист Серхио Рамос. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Pool via AP

Сборная Испании не смогла обыграть Швейцарию в матче, в котором капитан команды Серхио Рамос не смог реализовать два пенальти. Итог - ничья 1:1.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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В матче против команды Швейцарии капитан испанской команды Серхио Рамос установил рекорд по числу матчей за сборную. Эта встреча для него стала 177-й в карьере и, благодаря этому, он обошел другую легенду - Джанлуиджи Буффона. Впрочем, это всего лишь рекорд Европы, до мирового он пока не дотянул. Лучшее достижение принадлежит египтянину Ахмеду Хассану - 184 матча.

Встреча, которая прошла в Базеле, получилась яркой. Хозяева открыли счет в середине первого тайма после удара Ремо Фройлера. После перерыва на 57-й минуте испанцы получили право на пенальти, но Рамос не смог его реализовать. За десять минут до конца основного времени хозяева остались вдесятером после удаления Нико Эльведи, а в их ворота снова был назначен 11-метровый. Снова вышел бить Рамос и снова не смог переиграть голкипера швейцарцев Яна Зоммера. И все же в самом конце встречи Жерар Морено принес испанцам ничью.

В параллельном матче Германия со счетом 3:1 обыграла Украину. Немецкая команда вышла на первое место в группе, набрав девять очков, у Испании на одно меньше, третье место занимают украинские футболисты - шесть очков.

В другой группе встречались лидеры - Португалия с Криштиану Роналду принимала Францию. Матч прошел в интересной борьбе и завершился победой французов - 1:0. Благодаря этому успеху команда Дедье Дешама гарантировала себе первое место и выход в Финал четырех Лиги наций. В другой матче группы Швеция обыграла Хорватию - 2:1.

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