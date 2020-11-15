ОАТИ проверило более 30 заведений на соблюдение запрета работы в ночное время

Более 30 заведений на Арбате и в "Москва-Сити" проверили на соблюдение указа мэра столицы о запрете работы в ночное время. Об этом сообщил замруководителя технической инспекции объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Александр Александров.

По его словам, выявлены единичные нарушения. Речь о нахождении посетителей после 23.00. С сотрудниками заведений провели разъяснительную беседу, клиентов отправили домой, а заведения прекратили свою работу. Рейды, отметил Александров, продолжатся и в дальнейшем.

Напомним, из-за риска распространения коронавируса в столице с 13 ноября до 15 января в ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещено обслуживать посетителей с 23.00 до 6.00.