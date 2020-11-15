Власти Подмосковья переселят жильцов сгоревшего дома в Красноармейске

В подмосковном Красноармейске сгорел дом, в котором жили более 80 человек. Губернатор Андрей Воробьев поручил оказать помощь всем оставшимся без крова и оперативно расселить жильцов поврежденных квартир.

Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС региона, пожар произошел в Заречном тупике, 4. Горели чердак и кровля, огонь быстро распространялся. Его удалось локализовать на 1 300 квадратных метрах.

Из дома эвакуировали 80 человек, среди них 18 детей. Сейчас открытый огонь сбит. Спасатели развернули пункты временного размещения людей.