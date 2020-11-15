За сутки в России подтверждено 22 572 случая COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам 1 Москва 6271

2 Санкт-Петербург 1944

3 Московская область 812

4 Нижегородская область 412

5 Республика Карелия 358

6 Архангельская область 343

7 Свердловская область 333

8 Красноярский край 328

9 Ростовская область 315

10 Воронежская область 308

11 Республика Коми 285

12 Хабаровский край 271

13 Иркутская область 264

14 Забайкальский край 261

15 Мурманская область 252

16 Алтайский край 238

17 Республика Бурятия 235

18 Пермский край 231

19 Волгоградская область 224

20 Ульяновская область 223

21 Омская область 223

22 Саратовская область 221

23 Республика Саха (Якутия) 220

24 Ставропольский край 215

25 Самарская область 215

26 Приморский край 211

27 Томская область 210

28 Челябинская область 209

29 Республика Крым 201

30 Ханты-Мансийский АО 200

31 Кировская область 199

32 Ямало-Ненецкий АО 194

33 Оренбургская область 190

34 Тверская область 187

35 Ленинградская область 183

36 Кемеровская область 181

37 Новосибирская область 176

38 Республика Хакасия 174

39 Ярославская область 173

40 Белгородская область 165

41 Пензенская область 164

42 Тюменская область 162

43 Амурская область 161

44 Краснодарский край 158

45 Калининградская область 155

46 Брянская область 150

47 Курская область 150

48 Новгородская область 150

49 Псковская область 150

50 Удмуртская Республика 150

51 Ивановская область 148

52 Вологодская область 143

53 Калужская область 140

54 Костромская область 139

55 Астраханская область 138

56 Тульская область 135

57 Орловская область 132

58 Владимирская область 127

59 Республика Башкортостан 118

60 Тамбовская область 114

61 Республика Алтай 112

62 Смоленская область 110

63 Сахалинская область 109

64 Рязанская область 105

65 Республика Тыва 100

66 Республика Дагестан 98

67 Липецкая область 97

68 Курганская область 96

69 Республика Мордовия 90

70 Кабардино-Балкарская Республика 87

71 Карачаево-Черкесская Республика 87

72 Чувашская Республика 87

73 Республика Адыгея 75

74 Республика Калмыкия 75

75 Республика Ингушетия 74

76 Республика Северная Осетия 71

77 Республика Татарстан 63

78 Камчатский край 60

79 г. Севастополь 58

80 Чеченская Республика 54

81 Республика Марий Эл 49

82 Магаданская область 44

83 Еврейская АО 22

84 Ненецкий автономный округ 8

85 Чукотский АО 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 925 825 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%

2. Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Чукотский АО, Республика Татарстан 0,7%

3. Ямало-Ненецкий АО, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Свердловская область, Чувашская Республика, Краснодарский край 0,8% За последние сутки подтверждено 352 летальных случая: Воронежская область 7

Ивановская область 2

Калужская область 4

Костромская область 2

Курская область 4

Липецкая область 1

Московская область 12

Рязанская область 2

Смоленская область 1

Тверская область 2

Тульская область 2

Москва 75

Республика Карелия 3

Архангельская область 5

Ленинградская область 4

Мурманская область 5

Санкт-Петербург 41

Республика Крым 2

Краснодарский край 5

Астраханская область 3

Волгоградская область 4

Ростовская область 14

Севастополь 1

Республика Дагестан 2

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 3

Ставропольский край 3

Республика Башкортостан 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Удмуртская Республика 1

Республика Чувашия 11

Пермский край 4

Кировская область 1

Нижегородская область 13

Оренбургская область 3

Пензенская область 1

Самарская область 4

Ульяновская область 9

Свердловская область 7

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Челябинская область 1

Алтайский край 10

Красноярский край 12

Иркутская область 9

Кемеровская область 8

Новосибирская область 7

Омская область 8

Республика Бурятия 9

Республика Саха (Якутия) 5

Забайкальский край 5

Еврейская автономная область 4 За весь период по России умерло 33 186 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 456 человек: Белгородская область 19

Брянская область 182

Владимирская область 123

Воронежская область 304

Ивановская область 10

Калужская область 50

Костромская область 69

Курская область 111

Липецкая область 45

Московская область 451

Орловская область 51

Рязанская область 113

Смоленская область 15

Тамбовская область 38

Тверская область 115

Тульская область 97

Ярославская область 58

Москва 4266

Республика Карелия 56

Республика Коми 34

Архангельская область 279

Вологодская область 25

Калининградская область 161

Ленинградская область 164

Мурманская область 106

Новгородская область 69

Псковская область 15

Санкт-Петербург 937

Республика Адыгея 72

Республика Калмыкия 68

Республика Крым 67

Краснодарский край 69

Астраханская область 53

Волгоградская область 344

Ростовская область 265

Севастополь 37

Республика Дагестан 82

Республика Ингушетия 22

Кабардино-Балкарская Республика 66

Карачаево-Черкесская Республика 117

Республика Северная Осетия - Алания 53

Чеченская Республика 22

Ставропольский край 220

Республика Башкортостан 8

Республика Марий Эл 15

Республика Мордовия 65

Республика Татарстан 53

Удмуртская Республика 92

Республика Чувашия 164

Пермский край 151

Кировская область 34

Нижегородская область 148

Оренбургская область 143

Пензенская область 150

Самарская область 236

Саратовская область 161

Ульяновская область 58

Курганская область 35

Свердловская область 336

Тюменская область 154

Ханты-Мансийский автономный округ 130

Ямало-Ненецкий автономный округ 92

Челябинская область 158

Республика Алтай 107

Республика Тыва 28

Республика Хакасия 149

Алтайский край 153

Красноярский край 323

Иркутская область 214

Кемеровская область 292

Новосибирская область 83

Омская область 90

Республика Бурятия 261

Республика Саха (Якутия) 171

Забайкальский край 262

Камчатский край 61

Приморский край 115

Амурская область 56

Магаданская область 80

Хабаровский край 37

Сахалинская область 67

Еврейская автономная область 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 439 985.