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15.11.2020 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 22 572 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 22 572 случая COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
  • 1 Москва 6271
  • 2 Санкт-Петербург 1944
  • 3 Московская область 812
  • 4 Нижегородская область 412
  • 5 Республика Карелия 358
  • 6 Архангельская область 343
  • 7 Свердловская область 333
  • 8 Красноярский край 328
  • 9 Ростовская область 315
  • 10 Воронежская область 308
  • 11 Республика Коми 285
  • 12 Хабаровский край 271
  • 13 Иркутская область 264
  • 14 Забайкальский край 261
  • 15 Мурманская область 252
  • 16 Алтайский край 238
  • 17 Республика Бурятия 235
  • 18 Пермский край 231
  • 19 Волгоградская область 224
  • 20 Ульяновская область 223
  • 21 Омская область 223
  • 22 Саратовская область 221
  • 23 Республика Саха (Якутия) 220
  • 24 Ставропольский край 215
  • 25 Самарская область 215
  • 26 Приморский край 211
  • 27 Томская область 210
  • 28 Челябинская область 209
  • 29 Республика Крым 201
  • 30 Ханты-Мансийский АО 200
  • 31 Кировская область 199
  • 32 Ямало-Ненецкий АО 194
  • 33 Оренбургская область 190
  • 34 Тверская область 187
  • 35 Ленинградская область 183
  • 36 Кемеровская область 181
  • 37 Новосибирская область 176
  • 38 Республика Хакасия 174
  • 39 Ярославская область 173
  • 40 Белгородская область 165
  • 41 Пензенская область 164
  • 42 Тюменская область 162
  • 43 Амурская область 161
  • 44 Краснодарский край 158
  • 45 Калининградская область 155
  • 46 Брянская область 150
  • 47 Курская область 150
  • 48 Новгородская область 150
  • 49 Псковская область 150
  • 50 Удмуртская Республика 150
  • 51 Ивановская область 148
  • 52 Вологодская область 143
  • 53 Калужская область 140
  • 54 Костромская область 139
  • 55 Астраханская область 138
  • 56 Тульская область 135
  • 57 Орловская область 132
  • 58 Владимирская область 127
  • 59 Республика Башкортостан 118
  • 60 Тамбовская область 114
  • 61 Республика Алтай 112
  • 62 Смоленская область 110
  • 63 Сахалинская область 109
  • 64 Рязанская область 105
  • 65 Республика Тыва 100
  • 66 Республика Дагестан 98
  • 67 Липецкая область 97
  • 68 Курганская область 96
  • 69 Республика Мордовия 90
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 87
  • 71 Карачаево-Черкесская Республика 87
  • 72 Чувашская Республика 87
  • 73 Республика Адыгея 75
  • 74 Республика Калмыкия 75
  • 75 Республика Ингушетия 74
  • 76 Республика Северная Осетия 71
  • 77 Республика Татарстан 63
  • 78 Камчатский край 60
  • 79 г. Севастополь 58
  • 80 Чеченская Республика 54
  • 81 Республика Марий Эл 49
  • 82 Магаданская область 44
  • 83 Еврейская АО 22
  • 84 Ненецкий автономный округ 8
  • 85 Чукотский АО 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 925 825 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%
  • 2. Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Чукотский АО, Республика Татарстан 0,7%
  • 3. Ямало-Ненецкий АО, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Свердловская область, Чувашская Республика, Краснодарский край 0,8%
За последние сутки подтверждено 352 летальных случая:
  • Воронежская область 7
  • Ивановская область 2
  • Калужская область 4
  • Костромская область 2
  • Курская область 4
  • Липецкая область 1
  • Московская область 12
  • Рязанская область 2
  • Смоленская область 1
  • Тверская область 2
  • Тульская область 2
  • Москва 75
  • Республика Карелия 3
  • Архангельская область 5
  • Ленинградская область 4
  • Мурманская область 5
  • Санкт-Петербург 41
  • Республика Крым 2
  • Краснодарский край 5
  • Астраханская область 3
  • Волгоградская область 4
  • Ростовская область 14
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 2
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Ставропольский край 3
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Удмуртская Республика 1
  • Республика Чувашия 11
  • Пермский край 4
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 13
  • Оренбургская область 3
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 4
  • Ульяновская область 9
  • Свердловская область 7
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Челябинская область 1
  • Алтайский край 10
  • Красноярский край 12
  • Иркутская область 9
  • Кемеровская область 8
  • Новосибирская область 7
  • Омская область 8
  • Республика Бурятия 9
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Забайкальский край 5
  • Еврейская автономная область 4

За весь период по России умерло 33 186 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 456 человек:
  • Белгородская область 19
  • Брянская область 182
  • Владимирская область 123
  • Воронежская область 304
  • Ивановская область 10
  • Калужская область 50
  • Костромская область 69
  • Курская область 111
  • Липецкая область 45
  • Московская область 451
  • Орловская область 51
  • Рязанская область 113
  • Смоленская область 15
  • Тамбовская область 38
  • Тверская область 115
  • Тульская область 97
  • Ярославская область 58
  • Москва 4266
  • Республика Карелия 56
  • Республика Коми 34
  • Архангельская область 279
  • Вологодская область 25
  • Калининградская область 161
  • Ленинградская область 164
  • Мурманская область 106
  • Новгородская область 69
  • Псковская область 15
  • Санкт-Петербург 937
  • Республика Адыгея 72
  • Республика Калмыкия 68
  • Республика Крым 67
  • Краснодарский край 69
  • Астраханская область 53
  • Волгоградская область 344
  • Ростовская область 265
  • Севастополь 37
  • Республика Дагестан 82
  • Республика Ингушетия 22
  • Кабардино-Балкарская Республика 66
  • Карачаево-Черкесская Республика 117
  • Республика Северная Осетия - Алания 53
  • Чеченская Республика 22
  • Ставропольский край 220
  • Республика Башкортостан 8
  • Республика Марий Эл 15
  • Республика Мордовия 65
  • Республика Татарстан 53
  • Удмуртская Республика 92
  • Республика Чувашия 164
  • Пермский край 151
  • Кировская область 34
  • Нижегородская область 148
  • Оренбургская область 143
  • Пензенская область 150
  • Самарская область 236
  • Саратовская область 161
  • Ульяновская область 58
  • Курганская область 35
  • Свердловская область 336
  • Тюменская область 154
  • Ханты-Мансийский автономный округ 130
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 92
  • Челябинская область 158
  • Республика Алтай 107
  • Республика Тыва 28
  • Республика Хакасия 149
  • Алтайский край 153
  • Красноярский край 323
  • Иркутская область 214
  • Кемеровская область 292
  • Новосибирская область 83
  • Омская область 90
  • Республика Бурятия 261
  • Республика Саха (Якутия) 171
  • Забайкальский край 262
  • Камчатский край 61
  • Приморский край 115
  • Амурская область 56
  • Магаданская область 80
  • Хабаровский край 37
  • Сахалинская область 67
  • Еврейская автономная область 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 439 985.

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