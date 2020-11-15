За сутки в России подтверждено 22 572 случая COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
- 1 Москва 6271
- 2 Санкт-Петербург 1944
- 3 Московская область 812
- 4 Нижегородская область 412
- 5 Республика Карелия 358
- 6 Архангельская область 343
- 7 Свердловская область 333
- 8 Красноярский край 328
- 9 Ростовская область 315
- 10 Воронежская область 308
- 11 Республика Коми 285
- 12 Хабаровский край 271
- 13 Иркутская область 264
- 14 Забайкальский край 261
- 15 Мурманская область 252
- 16 Алтайский край 238
- 17 Республика Бурятия 235
- 18 Пермский край 231
- 19 Волгоградская область 224
- 20 Ульяновская область 223
- 21 Омская область 223
- 22 Саратовская область 221
- 23 Республика Саха (Якутия) 220
- 24 Ставропольский край 215
- 25 Самарская область 215
- 26 Приморский край 211
- 27 Томская область 210
- 28 Челябинская область 209
- 29 Республика Крым 201
- 30 Ханты-Мансийский АО 200
- 31 Кировская область 199
- 32 Ямало-Ненецкий АО 194
- 33 Оренбургская область 190
- 34 Тверская область 187
- 35 Ленинградская область 183
- 36 Кемеровская область 181
- 37 Новосибирская область 176
- 38 Республика Хакасия 174
- 39 Ярославская область 173
- 40 Белгородская область 165
- 41 Пензенская область 164
- 42 Тюменская область 162
- 43 Амурская область 161
- 44 Краснодарский край 158
- 45 Калининградская область 155
- 46 Брянская область 150
- 47 Курская область 150
- 48 Новгородская область 150
- 49 Псковская область 150
- 50 Удмуртская Республика 150
- 51 Ивановская область 148
- 52 Вологодская область 143
- 53 Калужская область 140
- 54 Костромская область 139
- 55 Астраханская область 138
- 56 Тульская область 135
- 57 Орловская область 132
- 58 Владимирская область 127
- 59 Республика Башкортостан 118
- 60 Тамбовская область 114
- 61 Республика Алтай 112
- 62 Смоленская область 110
- 63 Сахалинская область 109
- 64 Рязанская область 105
- 65 Республика Тыва 100
- 66 Республика Дагестан 98
- 67 Липецкая область 97
- 68 Курганская область 96
- 69 Республика Мордовия 90
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 87
- 71 Карачаево-Черкесская Республика 87
- 72 Чувашская Республика 87
- 73 Республика Адыгея 75
- 74 Республика Калмыкия 75
- 75 Республика Ингушетия 74
- 76 Республика Северная Осетия 71
- 77 Республика Татарстан 63
- 78 Камчатский край 60
- 79 г. Севастополь 58
- 80 Чеченская Республика 54
- 81 Республика Марий Эл 49
- 82 Магаданская область 44
- 83 Еврейская АО 22
- 84 Ненецкий автономный округ 8
- 85 Чукотский АО 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 925 825 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%
- 2. Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Чукотский АО, Республика Татарстан 0,7%
- 3. Ямало-Ненецкий АО, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Свердловская область, Чувашская Республика, Краснодарский край 0,8%
За последние сутки подтверждено 352 летальных случая:
- Воронежская область 7
- Ивановская область 2
- Калужская область 4
- Костромская область 2
- Курская область 4
- Липецкая область 1
- Московская область 12
- Рязанская область 2
- Смоленская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 2
- Москва 75
- Республика Карелия 3
- Архангельская область 5
- Ленинградская область 4
- Мурманская область 5
- Санкт-Петербург 41
- Республика Крым 2
- Краснодарский край 5
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 4
- Ростовская область 14
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 2
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Ставропольский край 3
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Удмуртская Республика 1
- Республика Чувашия 11
- Пермский край 4
- Кировская область 1
- Нижегородская область 13
- Оренбургская область 3
- Пензенская область 1
- Самарская область 4
- Ульяновская область 9
- Свердловская область 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Челябинская область 1
- Алтайский край 10
- Красноярский край 12
- Иркутская область 9
- Кемеровская область 8
- Новосибирская область 7
- Омская область 8
- Республика Бурятия 9
- Республика Саха (Якутия) 5
- Забайкальский край 5
- Еврейская автономная область 4
За весь период по России умерло 33 186 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 456 человек:
- Белгородская область 19
- Брянская область 182
- Владимирская область 123
- Воронежская область 304
- Ивановская область 10
- Калужская область 50
- Костромская область 69
- Курская область 111
- Липецкая область 45
- Московская область 451
- Орловская область 51
- Рязанская область 113
- Смоленская область 15
- Тамбовская область 38
- Тверская область 115
- Тульская область 97
- Ярославская область 58
- Москва 4266
- Республика Карелия 56
- Республика Коми 34
- Архангельская область 279
- Вологодская область 25
- Калининградская область 161
- Ленинградская область 164
- Мурманская область 106
- Новгородская область 69
- Псковская область 15
- Санкт-Петербург 937
- Республика Адыгея 72
- Республика Калмыкия 68
- Республика Крым 67
- Краснодарский край 69
- Астраханская область 53
- Волгоградская область 344
- Ростовская область 265
- Севастополь 37
- Республика Дагестан 82
- Республика Ингушетия 22
- Кабардино-Балкарская Республика 66
- Карачаево-Черкесская Республика 117
- Республика Северная Осетия - Алания 53
- Чеченская Республика 22
- Ставропольский край 220
- Республика Башкортостан 8
- Республика Марий Эл 15
- Республика Мордовия 65
- Республика Татарстан 53
- Удмуртская Республика 92
- Республика Чувашия 164
- Пермский край 151
- Кировская область 34
- Нижегородская область 148
- Оренбургская область 143
- Пензенская область 150
- Самарская область 236
- Саратовская область 161
- Ульяновская область 58
- Курганская область 35
- Свердловская область 336
- Тюменская область 154
- Ханты-Мансийский автономный округ 130
- Ямало-Ненецкий автономный округ 92
- Челябинская область 158
- Республика Алтай 107
- Республика Тыва 28
- Республика Хакасия 149
- Алтайский край 153
- Красноярский край 323
- Иркутская область 214
- Кемеровская область 292
- Новосибирская область 83
- Омская область 90
- Республика Бурятия 261
- Республика Саха (Якутия) 171
- Забайкальский край 262
- Камчатский край 61
- Приморский край 115
- Амурская область 56
- Магаданская область 80
- Хабаровский край 37
- Сахалинская область 67
- Еврейская автономная область 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 439 985.