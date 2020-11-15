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15.11.2020 12:32
Рубрика: Происшествия

При пожаре в Новосибирской области погибли четыре человека

Текст: Юлия Потапова

Причины пожара, унесшего жизни четырех человек в селе Новомихайловка Коченевского района Новосибирской области, выясняют следователи-криминалисты и сотрудники МЧС. Возбуждено уголовное дело.

О пожаре в частном доме по улице Советская в воскресенье около половины пятого утра местного времени сообщил очевидец. Первой, как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на место прибыла добровольная пожарная команда Новомихайловского сельсовета. К тому времени бревенчатое строение уже вовсю полыхало, у него обрушилась кровля и потолочные перекрытия.

В Челябинской области при пожаре погибли четыре человека

Локализовать возгорание пожарным и добровольцам удалось за 48 минут, и еще больше двух с половиной часов ушло на борьбу с открытым огнем. Ситуацию сильно осложняло то, что при большой площади горения (194 квадратных метра), наличии горючих материалов и конструкций воду пришлось подвозить за 2,5 километра: из ближайшей водозаборной скважины. В результате огонь уничтожил жилой дом с пристроенной верандой, баню, гараж и дровяник. Соседние дома не пострадали.

- При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела четверых человек, в том числе ребенка. Личности и возраст погибших устанавливаются, - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. - В село выехали первый заместитель руководителя следственного управления Антон Бадулин, следователи и следователи-криминалисты СК. Место пожара еще осматривают, допрашивают очевидцев, планируется назначение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз. Расследование уголовного дела, которое возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, продолжается.

В Новомихайловке работает и оперативная группа МЧС, а также прибывшие вместе с дознавателями и психологом эксперты испытательной пожарной лаборатории. Всего в ликвидации последствий пожара и следственных действиях задействовано более тридцати человек и двенадцать единиц техники. В ГУ МЧС уточнили, что инструктаж по пожарной безопасности с погибшей в пожаре семьей сотрудники администрации Новомихайловского сельского совета проводили совсем недавно - в конце октября.

Кстати

Спасатели отмечают, что с похолоданием растет количество бытовых пожаров, особенно в частном секторе. По оперативным данным, только в Новосибирской области их с начала года произошло больше трех тысяч. Основная причина (1960 случаев) - неосторожное обращение с огнем. 

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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