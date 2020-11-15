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15.11.2020 16:39
Рубрика: Происшествия

В Иркутской области дорогу посыпали песком с человеческими костями

Текст: Юлия Потапова

Полиция выясняет, где был взят песок, которым посыпали обледеневшую дорогу в городе Киренск Иркутской области.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, на этой дороге после мероприятий по борьбе с гололедом обнаружили череп и другие фрагменты человеческих костей. Информацию о чудовищных находках очевидцы разместили в соцсетях в минувшую пятницу, 13 ноября.

Теперь полиции предстоит в рамках законодательства проверить, где именно и на каком основании организация, проводившая работы по заказу местной администрации, брала песчано-гравийную смесь. По предварительным данным - возле старого городского кладбища.

Специалисты изучают череп и другие останки, уже полностью убранные с дороги, чтобы установить их точный возраст и возможное происхождение.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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