В Иркутской области дорогу посыпали песком с человеческими костями

Полиция выясняет, где был взят песок, которым посыпали обледеневшую дорогу в городе Киренск Иркутской области.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, на этой дороге после мероприятий по борьбе с гололедом обнаружили череп и другие фрагменты человеческих костей. Информацию о чудовищных находках очевидцы разместили в соцсетях в минувшую пятницу, 13 ноября.

Теперь полиции предстоит в рамках законодательства проверить, где именно и на каком основании организация, проводившая работы по заказу местной администрации, брала песчано-гравийную смесь. По предварительным данным - возле старого городского кладбища.

Специалисты изучают череп и другие останки, уже полностью убранные с дороги, чтобы установить их точный возраст и возможное происхождение.