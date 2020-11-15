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Шоумен Митя Хрусталев вышел из больницы и рассказал, что с ним случилось

ТВ и сериалы
    15.11.2020, 19:21
Текст:   Олег Усков
Российский шоумен, актер, соведущий "Вечернего Урганта" Дмитрий Хрусталев, накануне госпитализированный в реанимацию и введенный врачами в медкаментозную кому, уже выписался из больницы и дал комментарий.
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Напомним. Изначально звучала гипотеза, что причиной серьезного недомогания 41-летнего артиста стала коронавирусная инфекция. Но позже представитель Дмитрия ее опровергла - COVID-19 не нашли, и проблема там в другом.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Ургант прокомментировал госпитализацию Хрусталева

Как сам Хрусталев пояснило сегодня в Instagram, его предварительный диагноз - "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления".

При этом Дмитрий акцентирует, что ему и врачам еще предстоит "более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента".

Хрусталев благодарит в соцсети всех за волнения и слова поддержки и заверяет, что сейчас с ним все хорошо. В качестве подтверждения этого радующего обстоятельства публикуя свежее фото.

Заметим, что помимо "коронавирусной версии" в СМИ фигурировала и "алкогольная". Но и ее опровергают. В частности, по заверению источников KP.RU, близких к актеру, Дмитрий, который признался, что действительно имел со спиртным масштабные казусы, "завязал" уж как два года. И теперь самым пристальным образом следит за здоровьем - йога, кинезиотерапия, витамины, биодобавки, "всячески пропагандирует ЗОЖ".

"Все! Я до конца жизни не пью", - решительно заявляет шоумен публично.

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