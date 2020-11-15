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15.11.2020 19:06
Рубрика: Спорт

Стал известен стартовый состав сборной России на матч с турками

Текст: Артур Нанян
Тренерский штаб национальной команды России определился со стартовым составом на матч Лиги наций в гостях против Турции. Начало встречи запланировано на 20:00.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Обращает на себя внимание появление с первых минут Антона Заболотного. В последний раз нападающий "Сочи" играл за сборную в ноябре 2018 года.

Фото: REUTERS
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Полностью стартовый состав россиян выглядит следующим образом: Маринато Гилерме, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Денис Черышев, Алексей Миранчук, Антон Заболотный.

Напомним, что после четырех туров группового этапа Лиги наций Россия идет на первом месте в группе 3 лиги "В", имея в своем активе восемь очков. Далее идут венгры (семь очков), турки (три) и сербы (два).

Спорт Футбол Лига наций

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