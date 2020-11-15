Законопроект Республики Тыва "О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Тыва (далее - республиканский бюджет) на 2021 год:

1) общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 37 550 265,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 38 135 039,7 тыс. рублей;

3) дефицит республиканского бюджета в сумме 584 773,8 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2022 год и на 2023 год:

1) общий объем доходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 37 096 723 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 37 762 940,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 37 723 197,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 672 392,1 тыс. рублей;

3) общий объем расходов республиканского бюджета на 2023 год в сумме 38 434 181,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 369 406 тыс. рублей;

4) дефицит республиканского бюджета на 2022 год в сумме 626 474,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 671 241,2 тыс. рублей;

5) источники внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Доходы республиканского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва и местными бюджетами в Республике Тыва на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годах 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Тыва от уплаты акцизов на автомобильный бензин и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, зачисляются в бюджеты муниципальных образований Республики Тыва, за исключением доходов от указанных акцизов, зачисляемых в бюджет Республики Тыва по нормативам распределения в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в соответствии с дифференцированными нормативами отчислений согласно приложению 4 к настоящему Закону.

3. Установить, что в составе республиканского бюджета учитываются поступления доходов, в том числе безвозмездные поступления, получаемые из федерального бюджета, на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Закону.

4. Установить, что в составе республиканского бюджета учитываются поступления доходов, в том числе безвозмездные поступления, получаемые из федерального бюджета, на 2022 год и на 2023 год согласно приложению 6 к настоящему Закону.

5. Средства в валюте Российской Федерации, полученные государственными казенными учреждениями от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в доход республиканского бюджета.

Статья 3. Главные администраторы доходов республиканского бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

3. В случае изменения в 2021 году состава и (или) функций главных администраторов доходов республиканского бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов и классификации источников финансирования дефицита бюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов вносятся на основании нормативного правового акта Министерства финансов Республики Тыва без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 4. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2021 год в сумме 4 202 534,7 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 3 929 259,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 968 041,2 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Тыва и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на 2022 и 2023 годы согласно приложению 10 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики Тыва (муниципальной собственности), софинансирование капитальных вложений которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета (за исключением строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них за счет средств Дорожного фонда Республики Тыва), на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Закону.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на 2022 и 2023 годы согласно приложению 13 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Тыва), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) на 2023 и 2023 годы согласно приложению 15 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей:

1) на 2021 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

2) на 2022 и 2023 годы согласно приложению 17 к настоящему Закону.

7. Установить, что в 2021 году и в плановый период 2022 и 2023 годов за счет средств республиканского бюджета оказываются государственные услуги (выполняются работы) в соответствии с перечнем, объемом государственных услуг (работ) и нормативами финансовых затрат (стоимостью) государственных услуг (работ), утвержденными органами исполнительной власти Республики Тыва. Оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с государственным заданием, сформированным в порядке, установленном Правительством Республики Тыва.

8. Установить, что в объеме расходов республиканского бюджета, утвержденных пунктом 1 части 2 настоящей статьи, предусмотрены зарезервированные средства в рамках раздела "Общегосударственные вопросы" на реализацию решений Правительства Республики Тыва.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов государственной власти Республики Тыва и республиканских государственных учреждений

1. Правительство Республики Тыва не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности государственных гражданских служащих Республики Тыва и работников государственных казенных учреждений.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва не принимать решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений.

Статья 6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Тыва

Установить, что бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Тыва в форме капитальных вложений в основные средства государственных учреждений и государственных унитарных предприятий осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Тыва.

Статья 7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов из республиканского бюджета субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными, муниципальными учреждениями, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг - предоставляются в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в порядке, установленном Правительством Республики Тыва.

2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, - цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в республиканский бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателем утверждаются Правительством Республики Тыва.

3. Установить, что в республиканском бюджете предусматриваются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается Правительством Республики Тыва.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Тыва

1. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из республиканского бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

2. Утвердить в составе расходов республиканского бюджета распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2021 год согласно приложению 19 к настоящему Закону:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Тыва согласно таблице 1;

2) дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Республики Тыва согласно таблице 2;

3) субсидий бюджетам муниципальных образований согласно таблицам 3-23;

4) субвенций бюджетам муниципальных образований согласно таблицам 24-48;

5) иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований согласно таблицам 49-52.

3. Утвердить в составе расходов республиканского бюджета распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2022 и 2023 годы согласно приложению 20 к настоящему Закону:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Тыва согласно таблице 1;

2) дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Республики Тыва согласно таблице 2;

3) субсидий бюджетам муниципальных образований согласно таблицам 3-17;

4) субвенций бюджетам муниципальных образований согласно таблицам 18-39;

5) иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований согласно таблицам 40-41.

4. Предоставить право Правительству Республики Тыва предоставлять иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в случае распределения из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов для дальнейшей их передачи бюджетам муниципальных образований.

Статья 9. Особенности распределения и предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Республике Тыва

1. Установить критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в размере 7,2 критерии выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год и на плановый период 2022и 2023 годов в размере 733 рублей на одного жителя.

2. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным бюджетам осуществляется при условии заключения органами местного самоуправления муниципальных образований соглашений с Министерством финансов Республики Тыва о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов.

3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные местными бюджетами из республиканского бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход республиканского бюджета, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

4. В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с финансовым органом в определяемом им порядке, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

5. В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, не перечислен в доход республиканского бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета в порядке, определяемом Министерством финансов Республики Тыва с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

6. Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) использовании не по целевому назначению средств республиканского бюджета, предоставленных на возвратной основе местным бюджетам, суммы средств, подлежащие перечислению в республиканский бюджет, включая проценты, штрафы и пени, взыскиваются путем обращения взыскания за счет дотаций местному бюджету из республиканского бюджета, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет.

7. Установить, что при использовании не по целевому назначению средств республиканского бюджета, предоставленных на безвозвратной основе местным бюджетам, суммы средств, использованные не по целевому назначению, взыскиваются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Тыва.

8. Правила, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Республики Тыва.

Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) устанавливается нормативным правовым актом Правительства Республики Тыва в соответствии с правилами, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта.

9. Установить, что в 2021 году главные распорядители средств республиканского бюджета вправе передать Управлению Федерального казначейства по Республике Тыва полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований предоставляются из республиканского бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на эти цели, в 2021 году в сумме до 600 000 тыс. рублей, в 2022 году в сумме до 600 000 тыс. рублей и в 2023 году в сумме до 600 000 тыс. рублей для частичного покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, - на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года, и частичного покрытия дефицитов местных бюджетов - на срок до 5 лет.

2. Установить, что обязательными условиями предоставления бюджетного кредита, включаемыми в договор (соглашение) о его предоставлении, являются согласие получателя бюджетного кредита на осуществление уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка его предоставления, а также положения об ответственности получателя бюджетного кредита за нарушение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Установить плату за пользование бюджетным кредитом для частичного покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, а также частичное покрытие дефицитов местных бюджетов в размере 0,1 процента годовых.

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Тыва.

5. При нарушении сроков возврата бюджетных кредитов и процентов по ним возникшая задолженность взыскивается в соответствии со статьей 9 настоящего Закона и в порядке, определяемом Министерством финансов Республики Тыва с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

6. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований осуществляется без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими соглашениями.

Статья 11. Государственные внутренние заимствования Республики Тыва и государственный внутренний долг Республики Тыва

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

2. Министерство финансов Республики Тыва вправе от имени Республики Тыва осуществлять государственные внутренние заимствования Республики Тыва в объеме, установленном Программой государственных внутренних заимствований Республики Тыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3. Установить верхний предел республиканского внутреннего долга Республики Тыва на 1 января 2022 года в сумме 2 456 049,9 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Республики Тыва в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 2 505 896,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Тыва в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 2 550 716,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Тыва в сумме 0 тыс. рублей.

4. Утвердить в составе расходов республиканского бюджета бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга Республики Тыва:

1) в 2021 году в сумме 20 407,8 тыс. рублей;

2) в 2022 году в сумме 18 000 тыс. рублей;

3) в 2023 году в сумме 18 000 тыс. рублей.

Статья 12. Предоставление государственных гарантий Республики Тыва в валюте Российской Федерации

Установить, что в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов государственные гарантии Республики Тыва не предоставляются.

Статья 13. Резервный фонд Правительства Республики Тыва

Установить, что в расходной части республиканского бюджета предусматривается резервный фонд Правительства Республики Тыва на 2021 год в сумме 150 000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 110 079,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 134 375,9 тыс. рублей.

Статья 14. Дорожный фонд Республики Тыва

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Тыва на 2021 год в сумме 1 643 425,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 761 204,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 417 384 тыс. рублей.

Статья 15. Особенности исполнения республиканского бюджета на 2021 год

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в республиканский бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

2. Правительство Республики Тыва вправе в случае отклонения поступлений совокупных доходов в республиканский бюджет против сумм, установленных статьями 1 и 2 настоящего Закона, привлекать кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении республиканского бюджета, в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Предоставить в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов Республике Тыва в целях исполнения республиканского бюджета право привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Право заключения договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета от имени Республики Тыва предоставить Министерству финансов Республики Тыва.

3. Министерство финансов Республики Тыва вправе с последующим внесением изменений в настоящий Закон:

1) по представлению главных распорядителей средств республиканского бюджета при изменении исходных показателей, используемых для расчета субвенций, вносить изменения в объемы субвенций в пределах общего объема средств, выделяемых местным бюджетам;

2) вносить изменения в сводную бюджетную роспись в случае распределения бюджетных ассигнований, установленных частью 8 статьи 4 настоящего Закона, между получателями средств республиканского бюджета по решениям, принятым Правительством Республики Тыва.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол







