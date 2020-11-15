В Баку опровергли сообщения об отзыве посла Азербайджана из России

МИД Азербайджана назвал беспочвенными утверждения ряда СМИ об отзыве посла в России Полада Бюльбюль оглы. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства.

"Сообщения некоторых СМИ об отзыве посла Азербайджана в РФ не соответствуют действительности. Напоминаем, что назначение и отзыв послов страны в зарубежных государствах - прерогатива президента Азербайджана", - отметили в министерстве.

Напомним, что Бюльбюль оглы, комментируя инцидент с российским вертолетом Ми-24, сбитым азербайджанской стороной в небе над Арменией, сказал: "На войне как на войне, всякое может быть". Российский МИД впоследствии жестко отреагировал на эти слова, заявив, что "если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях". В ведомстве также выразили надежду, что Баку "более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом".

Раскритиковали посла и в Баку. Как заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, власти страны сочли заявления Бюльбюль оглы неуместными.

9 ноября азербайджанские силы сбили Ми-24 над Арменией вне зоны боевых действий. Два члена его экипажа погибли, еще один получил ранения. В азербайджанском МИД признали, что вертолет был сбит по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию.