В итальянском доме престарелых открыли "зал объятий"

Впервые за все время пандемии у жителей дома престарелых "Доменико Сартор" в Кастальфранко Венето (провинция Тревизо) наконец-то появилась возможность обнять своих родных и близких, не боясь заразиться COVID.

Во время "первой волны" эпидемии именно эти заведения считались одними из самых опасных. Они нередко становились очагом заражения коронавирусной инфекцией, из-за того, что в них живут одновременно много пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями. Во избежание новой катастрофы, администрация предпочитала держать дома престарелых закрытыми на карантин. Однако подобная изоляция и отсутствие контакта с родными людьми отразилась негативным образом на моральном и физическом состоянии его обитателей, страдающих от одиночества и забвения.

Для того, что восполнить этот недопустимый пробел, в Кастальфранко Венето был инициирован проект "Безграничные эмоции". В одном из залов дома престарелых теперь установлены тонкие разделительные занавески из пластика, позволяющие посетителям обняться и поцеловать близкого человека через этот защитный материал. Также дирекция позаботилась о создании 12 точек для прикосновений - в защитную стену из стекла вмонтирована специальная труба, при помощи которой оба родственника, вооружившись перчатками, могут взять друг друга за руки. А для того, чтобы они смогли спокойно пообщаться и обсудить последние новости, их снабдят наушниками со встроенными микрофонами.