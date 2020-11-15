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15.11.2020 10:27
Рубрика: В мире

В Молдавии начался второй тур президентских выборов

Текст: Диана Ковалева
Второй тур президентских выборов начался в Молдавии. Голосование открылось в 07:00 по местному времени (08:00 по Москве).
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Во второй тур вышли глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, которую поддержали 36,1 процента избирателей, и действующий президент Игорь Додон с результатом в 32,6 процента. Оба кандидата уже встречались на выборах 2016 года.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Всего в стране начали работать 2 004 избирательных участка, еще 139 откроются в 26 других странах. Как сообщает агентство ТАСС, 17 участков будут работать в России, в том числе в Москве, подмосковных Мытищах и Одинцове, Санкт-Петербурге, Костроме, Курске, Липецке, Рязани, Сочи, Сургуте и Туле.

Молдавская Центральная избирательная комиссия аккредитовала более 2 600 наблюдателей, среди которых представители СНГ, ОБСЕ, ЕС, а также России, США и других стран. Порядок будут обеспечивать более шести тысяч полицейских, находиться они будут за пределами участков. Первые предварительные итоги голосования объявят уже через час после его окончания. Победителем будет признан кандидат, получивший большинство голосов.

Волеизъявление проходит на фоне напряженной эпидемической ситуации. На участках избирателям будут бесплатно выдаваться защитные маски, а сами пункты для голосования снабжены дезинфицирующими средствами. На входе у избирателей измеряется температура.

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