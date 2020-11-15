В Нью-Йорке установили главную рождественскую елку

Главную рождественскую елку Нью-Йорка привезли и установили в Рокфеллеровском центре. Высота дерева около 22 метров, ширина около 13, вес - почти 11 тонн, пишет New York Post.

"Огнями главный символ праздника засияет второго декабря. Из-за пандемии коронавируса доступ к рождественской елке будет регулироваться во избежание столпотворения", - со ссылкой на источник уточняет РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Санта-Клаус не сможет лично пообщаться с детьми во флагманском универмаге в Нью-Йорке. Из-за опасности заражения коронавирусом праздничная традиция впервые за 159 лет будет нарушена. В этом году подростки будут общаться с виртуальным Сантой на сайте магазина начиная с 27 ноября по 24 декабря. В одном сеансе одновременно смогут участвовать до трех детей.