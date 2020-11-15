В Вооруженных силах выздоровели от коронавируса 15 тысяч 321 военнослужащий

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 15 тысяч 321 человек. Эти данные на вечер 15 ноября опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 104 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта 62 тысячи 472 представителя Вооруженных сил, контактировавшие с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля. Однако 4 тысячи 148 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 2 тысячи 509 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Сто два изолированы по месту службы. Двадцать три находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 514 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - двое. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у четырнадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали уже 10 тысячам 685 заболевшим, более трех тысяч из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.