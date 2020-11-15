Вильфанд: Похолодание ожидает регионы центра Европейской России

Новая неделя регионам центра Европейской России принесет похолодание. Ночные температуры будут опускаться до одного-шести градусов, а местами сразу до минус десяти, рассказали в Гидрометцентре.

"В понедельник в центре Европейской России ночные температуры будут отрицательными - до минус десяти градусов, а дневные - около нуля. Холодными будут вторник и среда. Ночью от минус пяти-семи до минус десяти по области", - цитирует РИА Новости научного руководителя службы Романа Вильфанда.

Синоптик отметил, что минимальных значений температура достигнет в пониженных местах. Дневные показатели будут варьироваться от минус двух до плюс двух градусов. При этом ждать повышения температур на следующей неделе не приходится.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о том, что завершившийся октябрь в Москве оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура месяца, по данным главной московской метеостанции на ВДНХ, составила 9,2 градуса. В прошлом году средняя температура воздуха в октябре была 8,8 градуса.