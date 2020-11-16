Распоряжение правительства Республики Алтай от 13 ноября 2020 года № 684-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) пункт 11.2 изложить в следующей редакции:

"11.2. Министерству образования и науки Республики Алтай исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки согласовать внесение изменений в календарные учебные графики для 5-10 классов в части организации образовательного процесса с использованием сочетания различных форм получения образования и форм обучения с 16 ноября 2020 года до особого распоряжения.";

2) пункт 12.1 изложить в следующей редакции:

"12.1. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Алтай исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки согласовать внесение изменений в календарные учебные графики для 5-10 классов в части организации образовательного процесса с использованием сочетания различных форм получения образования и форм обучения с 16 ноября 2020 года до особого распоряжения, уведомив Министерство образования и науки Республики Алтай.";

3) в пункте 14.1.3 слова "по 16 ноября" заменить словами "по 23 ноября".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







