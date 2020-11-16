Диетолог объяснил тягу человека к сладкому

О вреде сладкого слышал каждый, но справиться со своими желаниями, порой, бывает очень непросто. И рука безвольно тянется за аппетитным пирожным или очередной порцией мороженого. А между тем в такой сильной тяге к сладкому есть свои причины. О них рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"В том, чтобы время от времени баловать себя сладкими продуктами - нет ничего плохого. Другое дело, когда появляется бесконечное желание есть только сладкое - в этом случае, конечно, надо искать причину", - пояснила врач в интервью радио Sputnik.

Непреодолимая тяга к сладкому может быть следствием нехватки в организме определенных микроэлементов, несбалансированного рациона, нарушения вкусовых рецепторов, которые не могут воспринимать сладкий вкус из натуральных продуктов, поясняет диетолог. Стресс, нехватка энергии тоже могут стать причинами тяги к сладкому.

Не стоит действовать путем ограничений - это лишь приводит к ненужным срывам организма. А вот обратить внимание на рацион питания - необходимо. Гораздо полезнее получать свою долю сладостей с натуральными продуктами, например, фруктами и ягодами, а не с кондитерскими изделиями, пакетированными соками или конфетами, в которых содержится сахар-рафинад, советует диетолог.