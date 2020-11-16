"ЕвроХим" улучшает экологию Тульской области

В ходе состоявшейся в режиме видеоконференции встречи президента России Владимира Путина и губернатора Тульской области Алексея Дюмина глава государства в числе прочих затронул вопросы экологии.

Президент напомнил, что на территории Тульской области сосредоточен ряд промышленных производств металлургической, химической и энергетической отраслей.

- И в этой связи, конечно, нужно обращать внимание на то, чтобы, безусловно, выполнять требования закона, которые предъявляются к деятельности промышленных предприятий, - сказал Путин. - Вот здесь, конечно, велика роль и ваша как руководителя региона, и тех людей, которые призваны следить за соблюдением соответствующих норм в сфере промышленного производства, имея в виду выбросы и в атмосферу, и в почву, воду и так далее.

Одной из крупных промышленных компаний, работающих в Тульской области, является "ЕвроХим". Его предприятие НАК "Азот" по производству минеральных удобрений расположено в городе Новомосковск. Неизменный курс компании - повышенное внимание улучшению экологической ситуации во всех регионах своей деятельности.

И вот как раз сегодня председатель совета директоров "ЕвроХима" Игорь Нечаев и председатель Тульской общественной организации "Экологическая защита" Вадим Баранов подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Его целью является улучшение качества окружающей среды в Новомосковске, вовлечение жителей в природоохранную деятельность и поддержка молодежных инициатив в данной сфере.

Соглашение предусматривает проведение в 2021 году ряда природоохранных и других мероприятий с участием молодых специалистов и волонтеров предприятия НАК "Азот", активистов "Экологической защиты" и рядовых жителей Новомосковска. Взаимодействие предусматривает, в частности, акцию "Новомосковск, дыши!" по озеленению города и очистку берегов истока реки Дон, которая, кстати, регулярно проводится в рамках экологической акции "Чистая вода".

Планируется, что в 2021 году активисты "Экологической защиты" наладят общественный контроль за работой НАК "Азот". Экологи проконтролируют соблюдение предприятием природоохранного законодательства и проследят за мерами по снижению негативного воздействия на окружающую среду, включая внедрение наилучших технологий и организацию системы непрерывного контроля выбросов вредных веществ.

Также "ЕвроХим" и "Экологическая защита" договорились совместно развивать в Новомосковске образовательные проекты в сфере экологии и охраны окружающей среды. К примеру, на 2021 год запланировано проведение конкурса "Поколение Эко" на лучший экологический проект среди старшеклассников. Будет организован и "круглый стол" с участием научной и экологической общественности.

- Для нашей компании охрана окружающей среды - один из ключевых приоритетов, - говорит Игорь Нечаев, председатель совета директоров "МХК "ЕвроХим". - Мы постоянно совершенствуем оборудование и агрегаты, используем наилучшие доступные технологии. Также мы активно сотрудничаем с общественными экологическими организациями во всех регионах, где находятся наши предприятия. Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве с ведущей общественной экологической организацией Тульской области - "Экологическая защита". Вместе мы будем реализовывать проекты по высадке деревьев, экологическому образованию и волонтерству. Надеюсь, что наша совместная работа улучшит экологическую ситуацию в Новомосковске.

- Считаем очень важным шагом подписание соглашения об экологическом взаимодействии с компанией "ЕвроХим", - комментирует Вадим Баранов, председатель организации "Экологическая защита". - Ведущую роль в экологическом благополучии региона играет открытость и ответственность предприятий. Уже 6 лет общественная организация "Экологическая защита" и "ЕвроХим" активно взаимодействуют в области проведения природоохранных акций, а также экологического воспитания и просвещения подрастающего поколения. Данное соглашение позволит не только в полном объеме сохранить все наши совместные проекты и мероприятия, но и значительно расширить рамки взаимодействия в области охраны окружающей среды.