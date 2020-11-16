Форму для воспитанниц Пансиона СК представили на совещании в ведомстве

Модельный ряд формы для воспитанниц Пансиона Следственного комитета был представлен сегодня на оперативном совещании в СК. Однако форма для детей была далеко не единственным вопросом на сегодняшнем совещании, специально посвященном вопросам материально-финансового обеспечения Следственного комитета.

Посторонних на совещании не было и о том, что там обсуждалось, корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

На совещании рассматривались вопрос эффективности исполнения бюджетных обязательств в текущем году, плановые мероприятия в этом направлении, а также первоочередные задачи по обеспечению нужд подразделений СК России, сказала представитель ведомства.

Как сказала Петренко, Председателю Следственного комитета было доложено о ходе обеспечения форменным обмундированием кадет и студентов ведомственных образовательных учреждений. Мероприятия по укомплектованию обучающихся должны быть завершены к 20 ноября.

По итогам совещания Александр Бастрыкин дал поручения для эффективной реализации до конца года выделенных бюджетных средств при закупке служебных жилых помещений для нужд Следственного комитета и обеспечении транспортом ведомственных образовательных учреждений.