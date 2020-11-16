Глава МОК вручил Синдзо Абэ орден

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах вручил бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ награду за вклад в развитие олимпийского движения, сообщает Японский олимпийский комитет (JOC). Торжественная церемония прошла в Олимпийском музее в Токио.

Напомним, что глава МОК с 15 ноября находится с четырехдневным визитом в Японии. Томас Бах уже провел переговоры с действующим руководителем японского правительства Ёсихидэ Сугой. По итогам общения стороны выразили решимость организовать проведение Игр в 2021 году. Ожидается, что спортивный функционер также встретится с главой оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори и губернатором японской столицы Юрико Коикэ.

Напомним, что проведение Олимпийских Игр в Токио было отложено на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.