Постановление правительства Хабаровского края от 16 ноября 2020 года № 479-пр "О внесении изменения в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", дополнив пунктом 27 следующего содержания:

"27. Перевести с 16 ноября 2020 г. работу музеев и библиотек на дистанционный режим.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 16 ноября 2020 года.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев







