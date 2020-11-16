Постановление правительства Хабаровского края от 16 ноября 2020 года № 479-пр "О внесении изменения в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", дополнив пунктом 27 следующего содержания:
"27. Перевести с 16 ноября 2020 г. работу музеев и библиотек на дистанционный режим.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 16 ноября 2020 года.
Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев
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