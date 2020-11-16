Как пассажиров электричек защищают от коронавируса

Пассажиропоток в электричках с началом учебного года продолжает восстанавливаться. Каждое утро десятки тысяч человек приезжают в Петербург на работу. Среди пассажиров много студентов, командированных и туристов. В Северо-Западной пригородной пассажирской компании отмечают, что в таких условиях для обеспечения безопасности пассажиров принимаются особые меры.

Забота о здоровье пассажиров пригородных поездов начинается в депо. Все составы, прибывающие сюда на техническое обслуживание, тщательно дезинфицируются.

Обрабатываются багажные полки, ручки, поручни, спинки сидений, в общем, все поверхности, которых могут коснуться пассажиры или сотрудники поездной бригады.

Для обработки используют специальные средства, которые имеют сертификаты и разрешены для проведения дезинфекции. Все эти вещества прошли дополнительную экспертизу безопасности и эффективности во Всероссийском научно-исследовательском институте железнодорожной гигиены Роспотребнадзора, они эффективно уничтожают бактерии и вирусы, но при этом не представляют опасности для человека.

Обработка производится на основании нормативных документов, которые поступали по линии Роспотребнадзора и ОАО "РЖД" с начала объявления особого режима. Без специальной обработки поезда на линию не выходят.

Если стоянка поезда составляет более 30 минут, то дезинфекцию проводят и между рейсами. Этим занимается клининговая компания по договору аутсорсинга. Раньше, до пандемии, это предприятие занималось только уборкой. Сейчас компания нарастила штат, на некоторых станциях число сотрудников, занятых в приведении в порядок поездов, выросло на 30 процентов. Это неудивительно, ведь работы стало на порядок больше, а временной интервал - тот же, что и раньше.

Сейчас для обеспечения чистоты в составах используется в том числе специальное переносное оборудование. А дезинфекция проводится и путем распыления. Ежесуточно обработку проходит более чем 1500 пригородных пассажирских вагонов.

В поездах "Ласточка" имеются установки обеззараживания воздуха на основе ультрафиолетового излучения, которые используются на постоянной основе. При этой системе обеззараживается циркуляционный воздух, уничтожается порядка 95 процентов всех бактерий и вирусов. Сами ультрафиолетовые лампы закрытого типа, они не представляют опасности для человека. При этом дотронуться до этой лампы или разбить плафон невозможно, так как приборы устанавливают в запотолочном пространстве.

Сами пассажиры с повышенными требованиями безопасности сталкиваются сразу же, как только прибывают на вокзал. В залах ожидания и в кассовой зоне несколько раз в день проводится усиленная уборка с применением дезинфицирующих средств. Каждый час протираются контактные поверхности: дверные ручки, стойки справочных окон, экраны терминалов, поручни. Крупные вокзалы с наибольшим пассажиропотоком регулярно проходят полную дезинфекционную обработку силами сотрудников подразделений МЧС. За чистотой в кафе и магазинах, расположенных на вокзалах, следят арендаторы.

Также на вокзалах для пассажиров установлены бесконтактные диспенсеры с антисептическими средствами.

Важно в этот непростой период и напомнить пассажирам соблюдать социальную дистанцию. На вокзалах в кассовых зонах сделаны отметки о безопасном расстоянии, наклеены специальные стикеры на сидения в залах ожидания.

Также, чтобы у людей не было необходимости стоять в очереди за билетами, расширяются возможности по дистанционной покупке проездных документов - через мобильные приложения. С октября была упрощена процедура контроля пригородных билетов с динамическим штрих-кодом, оформленных в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", теперь при контроле таких билетов непосредственно в поезде предъявление паспорта стало необязательным. Кроме того, пассажиры могут купить билет в терминале самообслуживания, в том числе записав его на проездной "Подорожник".

Вообще, в связи с непростой эпидемической ситуацией, на железной дороге, как и на других видах транспорта, пассажирам рекомендуется реже использовать наличные и по возможности оплачивать поездку картой. Расширение этого функционала прямо в пригородных поездах у контролера сейчас активно развивается.

В условиях пандемии пристальное внимание уделяется здоровью работников железнодорожных вокзалов, депо, сотрудников поездных бригад. Перед каждой сменой у всех специалистов измеряют температуру. Если выясняется, что сотрудник плохо себя чувствует, его сразу же отправляют домой для вызова врача.

Обязательная дезинфекция проводится не только в залах для пассажиров, но и в помещениях касс и в кабинетах, где работают специалисты, обеспечивающие функционирование вокзала. Все специалисты осуществляют свою работу в масках и перчатках, обязательно используют антисептики.

Масочный режим обязателен и для пассажиров. О том, что нужно использовать средства индивидуальной защиты, гражданам обязательно напоминают по громкой связи уже на вокзале.

Без маски в кассе не продадут билет. Данное правило продиктовано требованиями Роспотребнадзора, Министерства транспорта Российской Федерации и организационно-распорядительными документами субъектов Российской Федерации и ОАО "РЖД".

При этом, в организации обращают внимание на то, что важно создавать условия для того, чтобы масочный режим соблюдать было не сложно. Поэтому на вокзалах установлены вендинговые аппараты по продаже средств индивидуальной защиты, также продают маски и перчатки в магазинах на вокзалах. Если пассажир опаздывает на электричку и у него нет времени добежать до терминала или магазина, уже с 23 ноября маску ему смогут продать в билетной кассе. И лишь потом выдать билет.

Кроме того, сейчас маски продают в "Ласточках", наряду с горячими, прохладительными напитками и снеками они вошли в ассортимент, который предлагается кэйтеринговой компанией. Некоторые пригородные маршруты весьма протяженные, а по рекомендациям санитарных врачей, маску следует менять не реже чем раз в два-три часа. Соответственно, если пассажир не взял с собой запас средств индивидуальной защиты, он вполне может сменить маску и вновь быть в безопасности. Также маски в поездах активно покупают семьи с детьми.

По оценкам Северо-Западной пригородной пассажирской компании, маски носят свыше 90 процентов пассажиров. Сейчас перевозчик совместно с представителями Роспотребнадзора и Управления на транспорте МВД России проводит совместные проверки по использованию средств индивидуальной защиты на вокзалах и в пригородных поездах. С нарушителями проводятся разъяснительные беседы, также пассажиров предупреждают об ответственности. Стоит отметить, что к нарушителям относятся не только те, кто вообще не носит маски, но и те, кто надевают их, например, на подбородок.

Проезд без маски чреват для пассажира штрафом. К административной ответственности нарушителей привлекает не перевозчик, а полицейские, которые сопровождают поезд в пути следования.

В Петербурге штраф составляет 4 тысячи рублей, при повторном нарушении - 5 тысяч.

Все эти меры, что называется, призваны предупредить возможность распространения вируса, однако на тот случай, если в вагоне поезда обнаружат пассажира с признаками заболевания, в компании разработан специальный алгоритм. Если в пути следования электрички в вагоне окажется кашляющий и температурящий пассажир, то его изолируют в отдельном вагоне. Доступ туда будет перекрыт.

Далее сотрудники проинформируют локомотивную бригаду, которая вызовет медицинских работников, чтобы передать данного пассажира врачам "скорой".

У всех, кто ехал с ним в одном вагоне, возьмут контактные данные для их оповещения, в том случае если подтвердится факт заболевания пассажира.

Кстати

Стоит отметить, что в поездах не только безопасно. Этот вид транспорта позволяет и комфортно путешествовать. Сейчас в Выборг, Великий Новгород, Приозерск, Гатчину, Ораниенбаум, Зеленогорск, Петергоф, которые являются наиболее популярными туристскими направлениями, курсируют "Ласточки". Эти поезда оборудованы доступом к сети WI-FI и к бортовому мультимедийному порталу, с помощью которого можно посмотреть фильмы, послушать музыку и аудиокниги. Также в дороге можно воспользоваться бесплатными аудиогидами на русском и английском языках. Сейчас разработано восемь таких программ под общим названием "Экспресс в историю". Пассажиры смогут узнать об истории Павловска, Выборга, Ораниенбаума, Гатчины, Великого Новгорода, Белоострова, Луги и Невской Дубровки.