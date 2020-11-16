Постановление правительства Республики Калмыкия от 12 ноября 2020 года № 352 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Калмыкия за III квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от. 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Республики Калмыкия от 25 апреля 2005 г. № 191-Ш-З "О порядке установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Калмыкия" Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Калмыкия за III квартал 2020 года в расчете на душу населения 10 584 (десять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля, для трудоспособного населения - 11 023 (одиннадцать тысяч двадцать три) рубля, пенсионеров - 8 417 (восемь тысяч четыреста семнадцать) рублей, детей - 10 929 (десять тысяч девятьсот двадцать девять) рублей.

Председатель Правительства Республики Калмыкия Ю.Зайцев







