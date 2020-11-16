Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 15 ноября 2020 года № 281 "О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности"

В целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесской Республике новой коронавирусной инфекции (COVID-19): постановляю:

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 68, от 28.03.2020 № 69, от 28.03.2020 № 70, от 30.03.2020 № 71, от 04.04.2020 № 77, от 08.04.2020 № 82, от 29.04.2020 № 96, от 06.05.2020 № 105, от 11.05.2020 № 106, от 18.05.2020 № 109, от 25.05.2020 № 115, от 01.06.2020 № 126, от 08.06.2020 № 138, от 15.06.2020 № 141, от 22.06.2020 № 145, от 03.07.2020 № 156, от 06.07.2020 № 159, от 15.07.2020 № 167, от 17.07.2020 № 172, от 27.07.2020 № 185, от 10.08.2020 № 192, от 13.08.2020 № 202, от 24.08.2020 № 206, от 07.09.2020 № 224, от 21.09.2020 № 243, от 05.10.2020 № 249, от 16.10.2020 № 254, от 29.10.2020 № 266, от 30.10.2020 № 269) следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1 слова "по 15.11.2020 включительно" заменить словами "и до особого распоряжения".

1.2. Дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:

"3.3. Установить, что с 16.11.2020 и до особого распоряжения в период с 23.00 до 6.00 приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос, доставки заказов), проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах.".

1.3. Дополнить пунктом 4.12 следующего содержания:

"4.12. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность, связанную с посещением гражданами их зданий, строений, сооружений (помещений в них), обеспечить прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации посещения, необходимой, в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией.".

1.4. Пункт 6.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"для обучающихся 5, 6, 7, 8 и 10 классов образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, реализацию основных общеобразовательных программ с 16 ноября 2020 года и до особого распоряжения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;".

1.5. Дополнить пунктами 7.3, 7.4 следующего содержания:

"7.3. Установить, что с 16.11.2020 и до особого распоряжения:

7.3.1. Приостанавливается посещение гражданами:

культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;

досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

рекламных мероприятий;

детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.

7.3.2. Посещение гражданами театров, кинотеатров, концертных залов допускается при условии одновременного присутствия не более 25 процентов от общей вместимости места проведения мероприятия.

7.3.3. Посещение гражданами массовых физкультурных, спортивных мероприятий допускается при условии согласования проведения таких мероприятий Министерством физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике.

7.4. Рекомендовать гражданам, обучающимся по образовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, минимизировать покидание мест проживания (пребывания).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов







