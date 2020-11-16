Конкурс для муниципалитетов будет курировать Минэкономразвития

Координатором конкурса "Лучшая муниципальная практика" будет Минэкономразвития. Это предусмотрено проектом постановления правительства. Сейчас координатор этого конкурса - Минюст.

Ведомство, координирующее конкурс, в частности, представляет регламент работы конкурсной комиссии, вносит в правительство проект документа о распределении дотаций между регионами по итогам конкурса.

Конкурс проводится с 2016 года. Его цель - выявление, поощрение и распространение применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований.