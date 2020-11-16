"Космические войска" со Стивом Кареллом продлены на второй сезон

Netflix официально продлил квазифантастическую комедию "Космические силы" (или "Космические войска") на второй сезон. Об этом сообщает THR.

Сценарист культового "Офиса" Грег Дэниелс и Стив Карелл, играющий в этом не самом удачном опусе главную роль, вернутся на свои позиции. Вторым шоураннером выступит Норм Хискок ("Земляне", "Бруклин 9-9").

Напомним. Релиз первого сезона состоялся на сервисе в конце мая. В центре истории - генерал Нэйрд, которому поручено заняться наращиванием силового присутствия США в космосе, создав и возглавив соответствующий род войск. Работы по наращиванию проходят на секретной базе, где с первого же дня и далее все идет у них вкривь и вкось.

Критики встретили программу очень вяло, но зритель оказался более благосклонен.

Съемки продолжения стартуют в следующем году. При этом процесс переносится из Лос-Анджелеса в канадский Ванкувер - чтобы сократить расходы на производство дорогостоящего шоу (например, только Карелл получает рекордный миллион долларов за эпизод).

Дата премьеры второго сезона пока не обозначена.

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