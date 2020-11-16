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"Космические войска" со Стивом Кареллом продлены на второй сезон

Новости
    16.11.2020, 09:58
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Netflix официально продлил квазифантастическую комедию "Космические силы" (или "Космические войска") на второй сезон. Об этом сообщает THR.

Фото: kinopoisk.ru
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Сценарист культового "Офиса" Грег Дэниелс и Стив Карелл, играющий в этом не самом удачном опусе главную роль, вернутся на свои позиции. Вторым шоураннером выступит Норм Хискок ("Земляне", "Бруклин 9-9").

Напомним. Релиз первого сезона состоялся на сервисе в конце мая. В центре истории - генерал Нэйрд, которому поручено заняться наращиванием силового присутствия США в космосе, создав и возглавив соответствующий род войск. Работы по наращиванию проходят на секретной базе, где с первого же дня и далее все идет у них вкривь и вкось.

Критики встретили программу очень вяло, но зритель оказался более благосклонен.

Фото: kinopoisk.ru
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Съемки продолжения стартуют в следующем году. При этом процесс переносится из Лос-Анджелеса в канадский Ванкувер - чтобы сократить расходы на производство дорогостоящего шоу (например, только Карелл получает рекордный миллион долларов за эпизод).

Дата премьеры второго сезона пока не обозначена.

Наш отзыв на первый - здесь.

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