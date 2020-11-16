Постановление губернатора Костромской области от 15 ноября 2020 года № 241 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 43"

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 12 ноября 2020 года № 53, введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 43 "Об особом порядке передвижения лиц в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 62, от 29.04.2020 № 75, от 21.05.2020 № 89, от 29.05.2020 № 92, от 08.06.2020 № 103, от 11.06.2020 № 106, от 19.06.2020 № 112, от 10.07.2020 № 129, от 24.07.2020 № 146, от 09.09.2020 № 182, от 21.10.2020 № 214, от 05.11.2020 № 228) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:

"4.4. Обязать лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, расположенных на территории гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской областей, и рибывающих на территорию Костромской области в период с 14 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года любым видом транспорта:

1) выполнять требования по самоизоляции в домашних условиях (по месту пребывания) сроком 7 календарных дней со дня прибытия на территорию Костромской области (не посещать магазины, аптеки, общественные места и места скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью). В случае если срок пребывания (нахождения) на территории Костромской области составляет менее 7 календарных дней, самоизоляция должна быть обеспечена на срок пребывания (проживания) на территории Костромской области;

2) сообщать по номеру телефона 112 о своем прибытии на территорию Костромской области, месте, датах фактического пребывания и контактную информацию.";

2) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

"5.2. В целях реализации настоящего постановления к уполномоченным должностным лицам относятся должностные лица:

1) исполнительных органов государственной власти Костромской области в соответствующих сферах деятельности, перечни которых утверждены соответствующими правовыми актами указанных органов;

2) органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, перечни которых утверждены соответствующими правовыми актами указанных органов.

При несоблюдении правил поведения, установленных настоящим ; постановлением, уполномоченные должностные лица принимают меры к соблюдению правил поведения, установленных настоящим постановлением, по привлечению лиц, допустивших нарушения, к административной ответственности по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях либо незамедлительно направляют материалы должностным лицам, которые в соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 2 апреля 2020 года № 40 "О перечне должностных лиц исполнительных органов; государственной власти Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" уполномочены составлять; протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных; статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо в органы внутренних дел.";

3) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

"6.1. Департаменту региональной безопасности Костромской области совместно с УМВД России по Костромской области, Управлением Роспотребнадзора по Костромской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области организовать обмен информацией, полученной в соответствии с пунктом 4.4 настоящего постановления.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области организовать контроль за соблюдением лицами обязанностей, установленных пунктом 4.4 настоящего постановления.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







