Постановление губернатора Костромской области от 15 ноября 2020 года № 242 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 06.04.2020 № 47"

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 12 ноября 2020 года № 53, введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 6 апреля 2020 года № 47 "О дополнительных мерах, предъявляемых к организациям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют деятельность на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 79, от 15.05.2020 № 81) следующие изменения:

1) в пункте 1:

в подпункте 4 слова "из числа граждан, посещавших другие субъекты Российской Федерации, а также работников," исключить;

подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"4.1) принять меры по соблюдению гражданами правил поведения по использованию при входе и нахождении в объектах торговли, бытового обслуживания населения, транспортных средствах (поездах, автобусах и других видах общественного транспорта), такси, в зданиях вокзалов и аэропортов, а также в других объектах с массовым пребыванием людей средств индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенических, в том числе медицинских масок (одноразовых, многоразовых), респираторов и иных их заменяющих текстильных изделий, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека;";

в подпункте 6 цифры "300" заменить цифрами "200";

2) дополнить пунктами 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 следующего содержания:

"1.1. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городских округов город Буй, город Волгореченск, город Галич, город Кострома, город Шарья, города Мантурово, города Нерехты, городского поселения поселок Красное-на-Волге, Костромского муниципального района, обеспечить с 16 ноября по 13 декабря 2020 года (включительно):

1) перевод всех работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы из числа беременных женщин, граждан в возрасте 60 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания, включенные в перечень согласно приложению к настоящему постановлению, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей.

Если численность работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа беременных женщин, граждан в возрасте 60 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания, включенные в перечень согласно приложению к настоящему постановлению, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей, составляет более 20 процентов штатной численности работников, то переводу на дистанционный режим работы подлежит не менее 20 процентов работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа указанных граждан;

2) принятие решений об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

3) представление еженедельно (начиная с 23 ноября 2020 года) в электронном виде в личном кабинете информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России" (раздел "Оперативный мониторинг занятости") сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были приняты решения, указанные в подпункте 2 настоящего пункта (без персональных данных);

4) принятие мер, направленных на минимизацию очного присутствия работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на рабочих местах.

1.2. Работодатели, осуществляющие деятельность на территории городских округов город Буй, город Волгореченск, город Галич, город Кострома, город Шарья, города Мантурово, города Нерехты, городского поселения поселок Красное-на-Волге, Костромского муниципального района, обязаны представлять уполномоченным должностным лицам копии локальных правовых актов (документов), связанных с исполнением пункта 1.1 настоящего постановления, допускать уполномоченных должностных лиц на территорию, в здания, строения, сооружения (помещения в них) в целях фиксации соблюдения установленных пунктом 1.1 настоящего постановления обязанностей.

1.3. Работодатели, осуществляющие деятельность на территории городских округов город Буй, город Волгореченск, город Галич, город Кострома, город Шарья, города Мантурово, города Нерехты, городского поселения поселок Красное-на-Волге, Костромского муниципального района, подлежат привлечению к административной ответственности за нарушение обязанностей, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2 настоящего постановления, в том числе за невыполнение требований о переводе всех работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы из числа беременных женщин, граждан в возрасте 60 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания, включенные в перечень согласно приложению к настоящему постановлению, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей, на дистанционный режим работы, непредставление в установленном порядке соответствующих сведений либо представление недостоверных сведений.

1.4. Органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области во взаимодействии с департаментом по труду и социальной защите населения Костромской области обеспечить контроль за исполнением пункта 1.1 настоящего постановления.

1.5. Положения пунктов 1.1-1.3 настоящего постановления не распространяются на:

1) органы государственной власти Костромской области, государственные органы Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, муниципальные органы, государственные (муниципальные) учреждения, органы управления внебюджетных фондов;

2) следующие организации (работодателей и их работников):

непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

медицинские и аптечные организации;

организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

организации общественного питания, бытового обслуживания;

организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь, услуги по расчетам и платежам);

системообразующие организации, включенные в перечень Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, а также включенные в перечень, утвержденный распоряжением администрации Костромской области от 30 апреля 2020 года № 83-ра;

научные и образовательные организации.";

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. При несоблюдении требований, обязанностей, установленных настоящим постановлением, уполномоченные должностные лица:

1) принимают в пределах своих полномочий меры к соблюдению требований, обязанностей, установленных настоящим постановлением;

2) принимают меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к административной ответственности по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях либо незамедлительно направляют материалы должностным лицам, которые в соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 2 апреля 2020 года № 40 "О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) при выявлении уполномоченными должностными лицами нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения материалы незамедлительно направляют в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области для принятия соответствующих решений в соответствии с законодательством.";

4) дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников





Приложение к постановлению губернатора Костромской области от 15 ноября 2020 г. № 242

Перечень заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней-10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа<1>:

1) злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97;

2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

<1> Не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).







