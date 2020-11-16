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16 ноября 2020 г.

Закон Курской области от 9 ноября 2020 № 83-зко "О внесении изменения в статью 1 Закона Курской области "О величине прожиточного минимума пенсионера в Курской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год"

Принят Курской областной Думой 30 октября 2020 года

Статья 1.

Внести в статью 1 Закона Курской области от 14 сентября 2020 года № 61-ЗКО "О величине прожиточного минимума пенсионера в Курской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год" (официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 15 сентября 2020 года) следующее изменение:

слова "в размере 8 678 рублей" заменить словами "в размере 9 144 рублей".

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



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