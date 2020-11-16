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16 ноября 2020 г.

Постановление правительства Магаданской области от 13 ноября 2020 года № 739-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области", заменив в пункте 4 слова "действует до 16 ноября 2020 г. включительно" словами "действует до 30 ноября 2020 г. включительно".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов



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