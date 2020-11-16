Указ губернатора Магаданской области от 13 ноября 2020 года № 194-у "О внесении изменений в указ губернатора Магаданской области от 02 апреля 2020 г. № 57-у "О введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области"

Постановляю:

1. Внести в указ губернатора Магаданской области от 02 апреля 2020 г. № 57-у "О введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области" следующие изменения:

- в пункте 1 слова "16 ноября 2020 года" заменить словами "30 ноября 2020 года";

- в пункте 2 слова ", а также лесными пожарами" исключить;

- пункт 2.1. признать утратившим силу.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов







