Макрон раскритиковал Совбез ООН

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал работу Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Как заявил он в интервью изданию Le Grand Continent, "СБ ООН сегодня больше не вырабатывает полезных решений".

Это мнение французский лидер выразил, говоря о том, что международное сотрудничество сегодня ослаблено, и сейчас необходимо "переосмыслить полезные формы сотрудничества", модернизировать структуры и "восстановить баланс отношений". Для этого, по словам Макрона, нужна "сильная в политическом отношении Европа".

"Я даже думаю, что это единственная возможность навязать наши ценности, наш общий голос, чтобы избежать китайско-американской дуополии, возвращения противостояния региональных держав", - заявил Макрон.

По его словам, 2020 год был трудным. "Мы живем в то время, когда человечество сталкивается со скоплением кризисов", - отметил Макрон, имея в виду не только эпидемию COVID-19 и терроризм, но проблемы изменения климата, биоразнообразия, неравенства.

"Чтобы их решить, нам нужно сотрудничать. Мы не победим эпидемию и этот вирус, если не будем сотрудничать. Даже если будет создана вакцина, но она не будет распространена по всей планете, это означает, что вирус останется в некоторых районах", - заявил президент Франции. По его мнению, данную проблему поможет решить программа ACT-A по ускорению создания вакцин, тестов и терапии COVID-19, а также механизм COVAX по обеспечению на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса, созданных под эгидой ВОЗ.