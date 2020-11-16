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16.11.2020,  
10:30
Текст:  Руслан Мельников

Military Watch оценил установку лазера на МиГ-35

Лазерное вооружение расширит возможности российского многофункционального истребителя МиГ-35 поколения "4 ++".

Мilitary Watch Magazine относит эту машину к числу самых совершенных истребителей, которые состоят на вооружении России.

В публикации отмечается, что МиГ-35 для испытаний был оснащен "системой лазерного оружия", в будущем она может быть интегрирована в самолет в комплексе с его пушками, ракетами и управляемыми бомбами. Отмечается, что основная задача этого лазера заключается в "ослеплении" сенсоров и нейтрализации электроники самолетов противника.

"Лазерное оружие дополнит существующие высокотехнологичные характеристики МиГ-35, такие как искусственный интеллект, двигатели с трехмерным вектором тяги и гиперзвуковые ракеты сверхвысокой дальности", - пишет издание.

Фото: youtube.com
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При этом одним из преимуществ МиГ-35 является его рентабельность и относительно дешевое обслуживание.

"Ожидается, что МиГ-35 добьется значительных успехов в экспорте, особенно в страны, где эксплуатируется его предшественник МиГ-29", - считает автор публикации.

Мilitary Watch также отмечает, что оборонительные лазерные технологии, предназначенные для "ослепления" приближающихся ракет, применяются и на истребителе Су-57.

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