Минобороны сообщило о 4 151 военнослужащем с коронавирусом

Количество российских военных, выздоровевших после заражения коронавирусом, увеличилось до 15 тысяч 403 человек. Только за последние сутки от Covid-19 в армии и на флоте вылечились 82 военнослужащих. Об этом в понедельник вечером Минобороны России сообщило в специальном бюллетене, размещенном на сайте ведомства.

Вместе с тем, там сказано, что в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях есть 4 151 военнослужащий с положительными результатами тестирования на Covid-19.

Коронавирус, в частности, выявлен у 295 военнослужащих, курсантов и слушателей высших военных учебных заведений Минобороны РФ. Среди заболевших также 635 гражданских сотрудников Вооруженных сил.