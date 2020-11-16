Мишустин и Пашинян обсудили экономическое сотрудничество и борьбу с COVID

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном борьбу с распространением коронавируса, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, сообщили в пресс-службе российского правительства.

"Михаил Мишустин и Никол Пашинян обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе по линии Евразийского экономического союза", - говорится в комментарии пресс-службы.

Собеседники также затронули в разговоре "актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества, включая углубление кооперации в сферах энергетики и транспорта, а также реализацию крупных совместных проектов".