Мишустин: Опоздание с ограничительными мерами ставит под угрозу жизнь людей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал регионы действовать на упреждение, не дожидаясь ухудшения ситуации с коронавирусом. При этом нужно ориентироваться на рекомендации санитарных врачей, заявил он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

В ходе заседания глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что ведомство внесло изменения в постановление о профилактике новой коронавирусной инфекции. Однако, чтобы был эффект, руководство регионов должно контролировать исполнение требований. Это, по словам Поповой, позволит затормозить развития ситуации и не допустить принятия более жестких мер.

Михаил Мишустин, реагируя на ее выступление, напомнил, что в большинстве регионов с напряженной ситуацией с коронавирусом причиной такого положения является несвоевременность решений по введению ограничительных мероприятий. "Это ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, создает нагрузку на систему здравоохранения", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что правительство дает регионам необходимые рычаги, чтобы действовать эффективно, - необходимую нормативную и методическую базу.

Обращаясь к губернаторам, премьер-министр призвал контролировать исполнение санитарных правил на уровне своих регионов. "Еще раз хочу подчеркнуть: важно учитывать мнение главных санитарных врачей регионов при выработке стратегии введения ограничительных мероприятий, - отметил Мишустин. - Для сохранения здоровья наших граждан необходимо действовать проактивно, не дожидаясь ухудшения ситуации".