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16.11.2020 13:24
Рубрика: Власть

Мишустин поставил задачу по резерву коек для пациентов

Текст: Татьяна Замахина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов следить, чтобы резерв коек для пациентов с коронавирусом составлял не менее 20%. Кроме того, необходимо обеспечивать доступность лекарств и снабжать медиков автотранспортом (вплоть до автомобилей органов власти).

Об этом глава кабмина заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

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- Люди должны оперативно получать помощь: и на дому, и в поликлиниках, и, конечно, при поступлении в больницы, - подчеркнул Мишустин. - Руководителям субъектов необходимо постоянно поддерживать резерв свободных коек, как минимум в 20%, обеспечить доступность необходимых лекарств и своевременный их заказ на федеральном уровне.

Кроме того, в случае необходимости нужно будет предоставлять участковым врачам и службам скорой помощи дополнительный автотранспорт. Для этого предстоит использовать свободные машины органов власти, бюджетных предприятий, а также привлекать компании, профессионально занимающиеся перевозками. Мишустин уточнил, что правительство уже выделило регионам на это более 15 млрд рублей.

По словам премьер-министра, в настоящее время своевременность и скорость принятия решений являются ключевыми критериями эффективности действий власти. При этом он констатировал, что, "к сожалению, решения во многих регионах принимаются слишком медленно, а это недопустимо сегодня".

Фото: Пресс-служба АО "СЗППК"
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Главе Минздрава Михаилу Мурашко Мишустин поставил задачу держать под личным контролем ситуацию с наличием коек и лекарств в регионах. "И, конечно, оперативно реагировать, если их не хватает", - добавил он.

На лекарствах глава кабмина остановился отдельно. "Надо сформировать их достаточный запас для того, чтобы оперативно предоставлять регионам в случае необходимости, - обратился он к Мурашко. - Надеюсь, что вы совместно с коллегами по правительству это также обсудите и необходимые мероприятия организуете".

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