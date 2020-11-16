Мурашко: От гриппа в России привито около 40% населения

Почти 40% населения России уже привито от гриппа, и уже до конца ноября эта вакцинация в целом по стране должна завершиться. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в телеинтервью каналу "Россия 24".

"От гриппа сегодня провакцинировано на уровне 40% населения, - сообщил министр. - Вакцины поступают в регионы четко в соответствии с графиком. Мы до конца ноября должны завершить всю поставку и вакцинацию", - пообещал глава ведомства.

Он уточнил, что северные регионы получили вакцину в первую очередь, так как погодные условия требуют того, чтобы население было провакцинировано раньше.

Южные регионы получают вакцину чуть позднее, в ноябре, это позволяет сформировать наиболее длительный иммунитет и обеспечить в том числе и защиту в весенний период, пояснил Мурашко.