На юге Австралии объявлен режим ЧП после 17 новых случаев COVID-19

Власти штата Южная Австралия объявили о введении режима ЧП после выявления 17 заразившихся коронавирусом. С апреля в этом регионе не фиксировались случаи передачи COVID-19 среди населения, сообщает ВВС.

В Аделаиде находятся отели, в которых размещают людей с SARS-CoV-2. Нарушение карантина, отмечают наблюдатели, и привело ко второй волне коронавируса в Австралии. За последние несколько месяцев в стране число случаев заболевания снизилось почти до нулевой отметки после предпринятых властями жестких мер.

В субботу штат Западная Австралия открыл свои границы с Южной Австралией, разрешив свободное передвижение граждан спустя семь месяцев. Однако уже через день власти Западной Австралии заявили, что любой, кто прибыл из Южной Австралии, должен пройти тест на коронавирус и изолироваться в течение 14 дней, независимо от результата.