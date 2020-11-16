На Т-80 испытывалась дополнительная 30-мм автоматическая пушка

"Летающие танки" Т-80 могли усилить огневую мощь, в ходе серийного производства получив в дополнение к основному 125-мм орудию 30-мм скорострельную пушку.

Soviet experimental T-80 MBT variant with 30mm cannon pic.twitter.com/2CVLOMZcVy — Caesar (@Ninja998998) November 15, 2020

В Сети появились фотографии такой модернизированной советскими конструкторами боевой машины. Сообщалось, что была использована известная по БМП-2 автоматическая 2А42, ее смонтировали в корме башни с правой стороны.

Командир машины в случае необходимости мог задействовать такую установку как по воздушным, так и по наземным легкобронированным целям, вроде самоходных комплексов ПТУР, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и т.д. Имеющийся боекомплект насчитывал 450 снарядов.

И, хотя испытания прошли успешно, танк все же решили "не перегружать", оставив в качестве дополнительного вооружения 12,7-мм пулемет НСВТ "Утес".

Кроме 2А42 к установке на танки рассматривалась 23-мм Р-23М с запасом в 500 выстрелов.

Аналогичные работы проводились и за рубежом. Можно вспомнить один из ранних вариантов американского М60А2, проект американо-западногерманского МВТ-70, а также французские АМХ-30В2, АМХ-32 и АМХ-40.

Очень похожая на советскую разработка была создана для Т-72 в 90-е годы в Чехословакии, где также экспериментировали с двухпушечной 20-мм системой.

Военные эксперты не исключают, что на перспективных танках тоже могут появиться дополнительные малокалиберные пушки и автоматические гранатометы.