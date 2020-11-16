National Interest объяснил успех российского танка Т-90

Основной боевой танк Т-90 за три десятилетия службы зарекомендовал себя не только как один из самых универсальных и мощных, но и как чрезвычайно успешный экспортный продукт. К такому выводу пришло издание The National Interest (NI).

Т-90 был задуман как часть программы по созданию единой платформы для замены сразу нескольких ранее разработанных моделей танков, таких как Т-72Б, Т-80У и Т-64. Тем самым снизились бы издержки ВПК, который сосредоточился бы на серийном выпуске одного ОБТ при параллельной разработке новых моделей. Концепция Т-90, пишет NI, - это попытка оснастить эффективный, надежный и экономичный корпус Т-72 многими передовыми функциями, присущими серии Т-80.

Система защиты Т-90 состоит из трех уровней. Это стальной корпус, доставшийся от Т-72, и композитная броня на башне и бортах. Но, в отличие от Т-72, верхняя лобовая деталь литой башни получила динамическую защиту. И, наконец, есть комплект средств противодействия "Штора-1". Он может сбивать с курса ракеты, управляемые по радиоканалу, а также с помощью лазерного наведения. В первом случае помогают специальные сигналы-помехи, во втором - аэрозольная граната. Она укрывает танк облаком, из-за чего лазерное прицеливание становится неэффективным.

Основой вооружения Т-90 является 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А46М, способная стрелять различными типами боеприпасов, в том числе управляемыми противотанковыми ракетами "Рефлекс" и "Кобра". Более того, эта пушка способна поражать и зависающие над полем боя вертолеты - угол возвышения позволяет. Благодаря механизму автоматического заряжания численность экипажа сократилась до трех человек.

Сочетание надежных и доступных характеристик Т-90 сделало его экспортным хитом во всем развивающемся мире. Последние модели Т-90М для российской армии и экспортные Т-90МС отличались более радикальныой модернизацией, в том числе последней модификацией пушки 2А46М, усовершенствованным двигателем В-92С2Ф мощностью 1130-1300 лошадиных сил, улучшенной системой управления огнем "Калина".

Несмотря на появление более совершенного Т-90МС, Т-90С по-прежнему остается популярным экспортным продуктом просто потому, что далеко не все страны могут позволить себе дорогое вооружение. Они выбирают более практичный вариант, доказывающий свою эффективность на протяжении уже тридцати лет.