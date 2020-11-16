Nissan требует от Карлоса Гона новые 95 млн долларов

Окружной суд Йокогамы в Японии принял к производству гражданский иск компании Nissan к ее бывшему главе Карлосу Гону с требованием компенсации 10 млрд йен (95 млн долларов) за понесенный в результате неправомерных действий Гона в период нахождения на руководящих постах ущерб.

Сообщение о проведении первых судебных слушаний компания сопроводила пояснением, что факты противоправных действий Гона будут раскрыты в ходе заседаний суда.

Эти же обвинения легли в основу инициированного в отношении Гона два года назад уголовного дела, повлекшего арест топ-менеджера и заключение его под стражу в Японии, замененного в дальнейшем на домашний арест, из-под которого он в последствии бежал в Ливан, где в настоящий момент и укрывается от японского правосудия.

На прошлой неделе Карлос Гон выпустил книгу, в которой подробно изложил истинные по его мнению причины преследования, обстоятельства ему предшествовавшие и назвал имена его инициаторов.