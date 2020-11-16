Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.11.2020 08:42
Рубрика: Легковые авто

Nissan требует от Карлоса Гона новые 95 млн долларов

Текст: Михаил Азнавуров

Окружной суд Йокогамы в Японии принял к производству гражданский иск компании Nissan к ее бывшему главе Карлосу Гону с требованием компенсации 10 млрд йен (95 млн долларов) за понесенный в результате неправомерных действий Гона в период нахождения на руководящих постах ущерб.

Фото: Пресс-служба Nissan.
Дилеры Nissan проведут тест-драйвы RAV4, чтобы продать больше X-Trail

Сообщение о проведении первых судебных слушаний компания сопроводила пояснением, что факты противоправных действий Гона будут раскрыты в ходе заседаний суда.

Эти же обвинения легли в основу инициированного в отношении Гона два года назад уголовного дела, повлекшего арест топ-менеджера и заключение его под стражу в Японии, замененного в дальнейшем на домашний арест, из-под которого он в последствии бежал в Ливан, где в настоящий момент и укрывается от японского правосудия.

На прошлой неделе Карлос Гон выпустил книгу, в которой подробно изложил истинные по его мнению причины преследования, обстоятельства ему предшествовавшие и назвал имена его инициаторов.

#Nissan