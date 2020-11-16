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16.11.2020 11:00
Рубрика: Экономика

Перспективы рынка страхования жизни обсудят на конференции в Москве

Рынок страхования жизни переживает серьезную трансформацию. Его многолетний драйвер - инвестиционное страхование жизни - исчерпал себя и все больше уступает место накопительным программам. Новые векторы развития рынка обсудят участники конференции "Страхование жизни: трансформация рынка", организованной рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитическим центром "БизнесДром".

Мероприятие пройдет 24 ноября 2020 года в Москве при поддержке Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Инвестиционное страхование жизни за последний год сильно потеряло в объеме премий. Страховщики делают ставку на накопительные продукты страхования жизни, многие из которых в значительной степени по характеристикам схожи с инвестстрахованием. Как полагают участники рынка, до законодательной регламентации инвестиционных страховых продуктов без гарантированной составляющей потенциал развития сектора и его отдельных сегментов будет во многом определяться общей экономической ситуацией и дальнейшей денежно-кредитной политикой ЦБ РФ. Интерес клиентов страховщики поддерживают за счет дополнительных медицинских и сервисных опций продуктов страхования жизни, а также предложения расширенной линейки продуктов накопительного страхования с различными инвестиционными стратегиями.

Основные направления развития рынка и возможные препятствия на конференции обсудят первые лица Банка России, ВСС, Минэкономразвития России и компаний-лидеров по страхованию жизни, на долю которых приходится 95% всего рынка, а также представители банков, аналитики страхового рынка, СМИ.

Экономика Страхование

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