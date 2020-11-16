Президент Беларуси поздравил Одре Азуле с 75-летием ЮНЕСКО

Беларусь как страна - основательница ООН и ответственный член мирового сообщества "готова делать все необходимое для укрепления авторитета и повышения значимости ЮНЕСКО". Об этом говорится в тексте поздравления, которое Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил в адрес Одре Азуле - генерального директора международной организации - в связи с 75-летием ее основания, сообщили в пресс-службе главы государства.

На протяжении своей долгой истории, констатирует президент, ЮНЕСКО достойно выполняет почетную гуманитарную миссию по укреплению мира и безопасности, обеспечению справедливости, всеобщего уважения прав и основных свобод человека независимо от национальности и вероисповедания.

В сегодняшних обстоятельствах острого дефицита доверия и солидарности, отмечается в приветственном адресе Лукашенко, "объединительная и созидательная деятельность ЮНЕСКО особенно необходима всему человечеству". Она, по его словам, "должна играть более активную конструктивную роль в поддержании диалога культур, повышении доступности образования, реализации принципа мирного разрешения существующих споров и конфликтов".

Президент пожелал Одре Азуле доброго здоровья и успешного управления деятельностью влиятельной международной организации, заверив, что в Минске и впредь готовы делать все необходимое для укрепления авторитета и повышения значимости организации в вопросах образования, науки и культуры в целях преодоления проблем и вызовов современности.