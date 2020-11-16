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16.11.2020 09:16
Рубрика: Общество

Оперштаб: Еще 4244 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели еще 4244 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 371 857 человек.

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
Лечить россиян от коронавируса будут дистанционно

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00.

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