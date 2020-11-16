Петр Бирюков: В Москве отремонтировали восемь набережных

В Москве завершился ремонт восьми набережных. Об этом сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков.

"Завершены работы по расшивке швов гранитной облицовки на восьми набережных - Москворецкой, Павелецкой, Фрунзенской, Новодевичьей, Ростовской, Саввинской, Смоленской и Краснохолмской, - отметил Петр Бирюков. - Всего было обновлено более 200 тысяч погонных метров швов".

Он пояснил, что расшивка швов набережных проводится раз в пять лет. Ремонт позволяет увеличить срок эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, чаще всего из-за того, что в них начинает расти трава. Разрушения могут привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению.

В начале работ гранитный камень чистят пескоструем, потом приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором.

"Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует, - подчеркнул Петр Бирюков. - Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок".