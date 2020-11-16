Врачи из Якутии пройдут стажировку в московских больницах

Врачи из Якутии пройдут курс повышения квалификации в клиниках столицы с большим опытом оказания медицинской помощи больным COVID-19, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

В первой бригаде врачей, прибывшей из Якутии, пятеро специалистов: врач-пульмонолог, терапевт и анестезиологи-реаниматологи. Их приняли четыре больницы: Институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, медицинский комплекс в Коммунарке, городская клиническая больница №52, а также резервный госпиталь в Крылатском, закрепленный за больницей №67 им. Л.А. Ворохобова.

Московские специалисты поделятся с коллегами накопленным опытом, продемонстрируют устройство клиник, перепрофилированных для лечения коронавируса, помогут отработать методики лечения, которые хорошо зарекомендовали себя в реанимационной и терапевтической практике в столице. Большое внимание будет уделено эпидемиологической безопасности лечебного процесса, опыту распределения потоков пациентов, разграничению красных и зеленых зон в стационарах и организации работы санитарных пропускников. Врачи обеспечены всем необходимым для работы, включая средства индивидуальной защиты.

Напомним, москвичи делятся опытом лечения пациентов с коронавирусом еще с мая. В составе мультидисциплинарных бригад врачей они съездили уже в Казахстан, Узбекистан, республику Северная Осетия - Алания, Ингушетию, Удмуртию, Дагестан, в Забайкальский край. Кроме того, помогали медикам во Владимирской и Псковской области, на Камчатке, в Ханты-Мансийске, Тыве, Хабаровске, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.