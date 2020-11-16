АО "Восточный Порт" перечислило в бюджеты два миллиарда рублей

Новости

В воронежской колонии раскрыта террористическая сеть 12:11
В Москве зарегистрировано 6360 новых случаев COVID-19 12:02
Швеция не будет водить карантин даже из-за рекордной заболеваемости COVID-19 12:02
"Автодор" завершил работы на трассе "Урал" в рамках строительства ЦКАД 12:00
Зрители назвали лучшие фильмы, сериалы, актеров и актрис 2020 года 11:48
Увольнять из-за постов в соцсетях стали в два раза чаще 11:38
Тренер объяснила низкую популярность онлайн-тренировок в изоляцию 11:36
В Минприроды проведут проверку срыва закупки мусорных контейнеров 11:34
В Челябинской области режим ограничений продлен до конца декабря 11:32
В столичный регион пришла метеорологическая зима 11:28
Полиция подтвердила задержание бойца UFC Яндиева 11:27
Татьяна Арнтгольц тайно вышла замуж за актера Марка Богатырева 11:08
В Челябинске начнут серийный выпуск умных изделий для танка Т-90М 11:06
В "ЕР" призвали отложить законопроект об изъятии детей из семьи 11:06
Military Watch оценил установку лазера на МиГ-35 10:30
Нижегородский СК проверит данные об особняке полицейского за 60 миллионов 10:27
Российский прокат с отрывом возглавила комедия "Непосредственно Каха" 10:23
Москва увеличит финансирование высокотехнологичной медпомощи 10:18
Вышел трейлер комедии по рассказам Зощенко "Про Лёлю и Миньку" 10:13
Вышел трейлер драмы Стивена Содерберга "Пусть говорят" с Мерил Стрип 10:06
Видео: американец испытал советские разрывные патроны 10:06
В Хабаровском крае блогера заподозрили в убийстве мужчины 10:03
МИД: Москва выражает соболезнования в связи с кончиной главы МИД Сирии 10:01
"Космические войска" со Стивом Кареллом продлены на второй сезон 09:58
Цена нефти Brent поднялась выше 43 долларов за баррель 09:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
Семнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 16 по 22 ноября
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
16.11.2020 11:33

АО "Восточный Порт" перечислило в бюджеты два миллиарда рублей

Текст: Ольга Журман
За девять месяцев 2020 года крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт" перечислило в бюджеты всех уровней два миллиарда рублей(около 600 миллионов по итогам третьего квартала).
Фото: Пресс-служба АО "Восточный порт" Фото: Пресс-служба АО "Восточный порт"
Фото: Пресс-служба АО "Восточный порт"

В том числе в федеральную казну - свыше 200 миллионов рублей, в региональный и местный бюджеты - более 1,4 миллиарда, около 455 миллионов рублей составили отчисления во внебюджетные фонды.

АО "Восточный Порт" реализует собственные проекты социальной направленности на территории Приморского края, в том числе в поселке Врангель и городе Находка. Так, в 2020 году Порт оказал системную поддержку празднованию 75-летия Победы, борьбе с распространением COVID-19, социально-незащищенным гражданам, а также реализовывал программы социального развития Фонда "Восточный Порт" в области здравоохранения, образования, культуры, спорта, поддержки материнства и детства. На эти цели за девять месяцев 2020 года компания перечислила свыше 52,7 миллиона рублей.

АО "Восточный Порт" также поддерживает материально работников предприятия и членов их семей. Например, ежемесячными компенсационными выплатами, предусмотренными коллективным договором компании с сотрудниками. Это выплаты на санаторно-курортное лечение, путевки в детские оздоровительные лагеря, организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий. Общий объем таких средств за девять месяцев 2020 года составил более 53,3 миллиона рублей.

- Современная социальная политика компании - это не только высокие зарплаты, социальные гарантии, комфортные и безопасные условия на производстве, но и инвестиции в развитие территории, на которой мы ведем свою деятельность. Мы понимаем, что для привлечения и удержания квалифицированных специалистов важно создавать привлекательные условия для жизни. Поэтому созданный нами фонд реализует 12 программ комплексного социального развития, охватывающих наиболее значимые сферы жизни людей, - подчеркивает управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак.

По итогам 2019 года общие бюджетные отчисления предприятия составили около 2,7 миллиарда рублей. Из них почти две трети - 1,84 миллиарда - в казну края и муниципалитета.

Справка

АО "Восточный Порт" (Врангель, Приморский край) - специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля, крупнейшее предприятие Находкинского городского округа. Традиционно входит в пятерку "якорных" налогоплательщиков Приморского края. Обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 миллиона тонн.

АО "Восточный Порт" - первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению". Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами.

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 миллиона тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 миллиардов рублей реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь - это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 миллиардов рублей налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный Порт"

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы ДФО ДФО Приморский край

Главное сегодня

Мишустин пообещал гражданам прямую связь с ведомствами и чиновниками
Санду избрана новым президентом Молдавии
Макрон высказался за независимую от США стратегию обороны Европы
SpaceX совершила второй пилотируемый запуск Crew Dragon к МКС
Ученые обнаружили способные подавлять COVID-19 растительные продукты