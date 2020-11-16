АО "Восточный Порт" перечислило в бюджеты два миллиарда рублей

За девять месяцев 2020 года крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт" перечислило в бюджеты всех уровней два миллиарда рублей(около 600 миллионов по итогам третьего квартала).

В том числе в федеральную казну - свыше 200 миллионов рублей, в региональный и местный бюджеты - более 1,4 миллиарда, около 455 миллионов рублей составили отчисления во внебюджетные фонды.

АО "Восточный Порт" реализует собственные проекты социальной направленности на территории Приморского края, в том числе в поселке Врангель и городе Находка. Так, в 2020 году Порт оказал системную поддержку празднованию 75-летия Победы, борьбе с распространением COVID-19, социально-незащищенным гражданам, а также реализовывал программы социального развития Фонда "Восточный Порт" в области здравоохранения, образования, культуры, спорта, поддержки материнства и детства. На эти цели за девять месяцев 2020 года компания перечислила свыше 52,7 миллиона рублей.

АО "Восточный Порт" также поддерживает материально работников предприятия и членов их семей. Например, ежемесячными компенсационными выплатами, предусмотренными коллективным договором компании с сотрудниками. Это выплаты на санаторно-курортное лечение, путевки в детские оздоровительные лагеря, организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий. Общий объем таких средств за девять месяцев 2020 года составил более 53,3 миллиона рублей.

- Современная социальная политика компании - это не только высокие зарплаты, социальные гарантии, комфортные и безопасные условия на производстве, но и инвестиции в развитие территории, на которой мы ведем свою деятельность. Мы понимаем, что для привлечения и удержания квалифицированных специалистов важно создавать привлекательные условия для жизни. Поэтому созданный нами фонд реализует 12 программ комплексного социального развития, охватывающих наиболее значимые сферы жизни людей, - подчеркивает управляющий директор АО "Восточный Порт" Вадим Байбак.

По итогам 2019 года общие бюджетные отчисления предприятия составили около 2,7 миллиарда рублей. Из них почти две трети - 1,84 миллиарда - в казну края и муниципалитета.

Справка

АО "Восточный Порт" (Врангель, Приморский край) - специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля, крупнейшее предприятие Находкинского городского округа. Традиционно входит в пятерку "якорных" налогоплательщиков Приморского края. Обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 миллиона тонн.

АО "Восточный Порт" - первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению". Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами.

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 миллиона тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 миллиардов рублей реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь - это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 миллиардов рублей налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный Порт"