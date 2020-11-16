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16.11.2020 05:12
Рубрика: Общество

Хабаровский край присоединился к социальной акции по борьбе с COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

К Всероссийской акции #НаденьУжеЭтуМаску присоединились владельцы более 1,5 тысячи предприятий общественного питания, торговли и сферы услуг Хабаровского края. Бизнесмены размещают на входе в свои заведения яркие наклейки и плакаты, призывающие посетителей соблюдать меры профилактики, а также ведут информационную работу на своих страницах в социальных сетях.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе правительства региона, этими действиями кафе, рестораны, магазины, салоны красоты, учреждения культуры и спорта подчеркивают свою социальную ответственность в период пандемии.

Заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края Андрей Веретенников подчеркнул, что соблюдение масочного режима - необходимое требование. Это позволяет людям оставаться здоровыми, а региональному бизнесу продолжать работать в сложных условиях ограничений.

- Наша задача не только агитировать посетителей соблюдать установленные санитарные правила, но и сократить поток штрафов, выписываемых предпринимателям. Мы хотим сохранить малый и средний бизнес, который сегодня переживает не лучшие времена, - отметил Андрей Веретенников.

Отметим, что по информации минздрава Хабаровского края, за последние сутки в регионе выявлен 271 новый случай COVID-19. Всего на лечении сейчас находятся 6863 человека, из них в стационаре - 2652.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пандемия коронавируса COVID-19

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